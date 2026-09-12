2.000 runner nhí bùng nổ năng lượng tại Kun Marathon Quy Nhơn

(GLO)- Sáng 12-9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, không khí trở nên náo nhiệt khi 2.000 chân chạy nhí từ 6-10 tuổi cùng gia đình có mặt, tham gia Kun Marathon Quy Nhơn. Sau 2 năm gián đoạn, giải chạy dành cho thiếu nhi đã trở lại, mang đến sân chơi thể thao sôi động cho các em nhỏ.

Từ mờ sáng, không khí tại khu vực thi đấu đã rộn ràng khi hàng trăm gia đình hối hả đưa các runner nhí đến hội quân đúng giờ.

Phụ huynh cẩn thận căn chỉnh từng chiếc bib thi đấu, vuốt lại dải băng đô cho gọn gàng cho các runner nhí. Ảnh: D.L

Khoác lên mình những bộ trang phục rực rỡ sắc màu, các em nhỏ nhanh chóng hòa mình vào ngày hội sôi động, vừa hào hứng khởi động, làm quen mặt đường chạy, vừa hồi hộp ngóng chờ chương trình bắt đầu.

Các runner nhí hào hứng xuất phát. Ảnh: H.V

Ảnh: H.V

Càng gần giờ xuất phát, không khí càng thêm phần hồi hộp khi các VĐV nhí nối đuôi nhau, ngoan ngoãn bước theo sự hướng dẫn ân cần của dàn tình nguyện viên để tiến vào khu vực vạch xuất phát.

Phụ huynh cũng nhanh chân theo con ra dọc đường chạy, tìm vị trí thuận lợi để cổ vũ và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của con em mình. Với nhiều gia đình, đây cũng là dịp để cùng nhau tận hưởng một buổi sáng cuối tuần sôi động, tràn đầy năng lượng.

Trên đường chạy dài 1 km, các VĐV nhí lần lượt vượt qua những chướng ngại vật được thiết kế bằng vật liệu mềm, an toàn. Không khí trên đường đua luôn rộn ràng tiếng reo hò, cổ vũ của phụ huynh và sự hào hứng của các em khi chinh phục từng thử thách.

Với chị Nguyễn Thị Bích Liên (phường Quy Nhơn Đông), việc cho 2 con sinh đôi Trần Nguyễn Minh Đan và Trần Nguyễn Minh Quân (6 tuổi) tham gia Kun Marathon là dịp để các bé được vận động, làm quen với không khí của 1 giải chạy và hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe.

2 anh em tỏ ra khá hào hứng, liên tục chạy nhảy và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ giải. Trước đó, Đan và Quân từng có dịp tham gia 1 giải chạy tại Nha Trang nên không còn quá bỡ ngỡ khi bước vào đường chạy lần này.

Các em nhỏ được tình nguyện viên hỗ trợ vượt qua thử thách. Ảnh: D.L

Chị Liên chia sẻ: “2 bé rất mong chờ được tham gia, từ lúc chuẩn bị ở nhà đã ríu rít hỏi mẹ bao giờ đến lượt mình chạy. Nhìn con tự tin chạy cùng các bạn, chắc hẳn đây là trải nghiệm rất vui và đáng nhớ đối với 2 bé”.

Không chỉ có đường chạy, Kun Marathon Quy Nhơn còn tổ chức 5 khu trải nghiệm gồm bóng rổ, pickleball, bóng đá, Multi-Sport và Nông trại Kun. Tại đây, các em được tham gia chuỗi “thử thách Kunlympic” trong khuôn khổ chiến dịch “Kunlympic cùng Kun vận động mỗi ngày”, qua đó có thêm cơ hội vận động, giao lưu và rèn luyện tinh thần fair-play.

Chạy xong chưa muốn nghỉ, các em nhỏ tiếp tục khám phá nhiều hoạt động tại Kun Marathon Quy Nhơn. Ảnh: D.L

Vốn yêu thích các hoạt động vận động, em Bùi Thiên Phúc (7 tuổi, phường Quy Nhơn) háo hức chờ ngày tranh tài. Để không bỏ lỡ giờ xuất phát, Phúc còn tự đặt báo thức từ trước và dậy sớm chuẩn bị, có mặt tại khu vực giải từ 6 giờ. Sự hào hứng ấy được thể hiện ngay trên đường chạy khi em nỗ lực hoàn thành phần thi và về đích ở vị trí thứ 3.

Phúc nói: “Con vui nhất là được chạy cùng các bạn. Lúc chạy con cứ cố chạy nhanh để về đích, phía ngoài có mẹ cổ vũ nên con càng có động lực. Con thấy hôm nay rất vui và muốn được tham gia những lần sau”.

Ban đầu, chị Phạm Lê Dung (phường Quy Nhơn Nam) không tránh khỏi chút lo lắng khi đăng ký cho con gái Phan Lê Diệu Phúc (6 tuổi) tham gia đường chạy dành cho lứa tuổi của mình.

Tuy nhiên, những băn khoăn ấy nhanh chóng qua đi khi Diệu Phúc nhập cuộc đầy hào hứng và hoàn thành các vòng chạy trong tâm trạng vui vẻ. Sau khi về đích, 2 mẹ con tiếp tục trải nghiệm các khu vực trò chơi tại giải.

Chị Dung cho biết: “Tôi thấy con rất thích không khí của giải, chạy xong vẫn còn nhiều năng lượng để tham gia các hoạt động khác. Với trẻ nhỏ, những sân chơi như thế này giúp các con có thêm trải nghiệm ngoài những giờ học, đồng thời có cơ hội giao lưu và vận động cùng các bạn”.