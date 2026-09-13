8.000 VĐV sôi nổi tranh tài tại Giải VnExpress Marathon Quy Nhơn 2026

(GLO)- Sáng 13-9, khoảng 8.000 vận động viên (VĐV) đã có mặt tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) để cùng tranh tài tại Giải VnExpress Marathon Quy Nhơn 2026.
Từ khoảng 3 giờ 30 phút, các VĐV đã tập trung về khu vực xuất phát để chuẩn bị cho các cự ly thi đấu. Không khí tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành nhanh chóng trở nên sôi động khi lượng người đổ về ngày càng đông.
Đúng 4 giờ, cự ly 21 km chính thức xuất phát. Dòng VĐV nối dài qua các tuyến đường An Dương Vương, Xuân Diệu, Nguyễn Tất Thành...
Khi những bước chân đầu tiên bắt đầu guồng nhanh hơn, phía sau là hàng nghìn runner tiếp tục nhập cuộc, tạo nên dòng người sôi động giữa lòng trung tâm đô thị biển.
Sau cự ly 21 km, các runner ở cự ly 10 km xuất phát lúc 5 giờ và 5 km lúc 5 giờ 30 phút. Thời điểm trời dần hửng sáng cũng là lúc các tuyến đường ven biển trở nên nhộn nhịp hơn. Những bước chạy nối nhau trên các cung đường rộng thoáng, trong khi phía xa, mặt biển Quy Nhơn dần hiện rõ dưới ánh bình minh.
Với cung đường đi qua nhiều tuyến phố trung tâm và ven biển, các VĐV có cơ hội cảm nhận một Quy Nhơn rất khác trong những giờ đầu ngày. Có người tập trung vào từng nhịp chạy để hoàn thành mục tiêu cá nhân; cũng có những nhóm bạn, gia đình vừa chạy vừa cảm nhận cảnh quan trên cung đường chạy. Chính sự đa dạng ấy tạo nên sắc màu riêng cho giải chạy.
Với quy mô khoảng 8.000 VĐV, VnExpress Marathon Quy Nhơn 2026 tiếp tục mang đến 1 ngày hội chạy bộ sôi động vào dịp cuối tuần; qua đó, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao và tạo thêm điểm nhấn cho hoạt động du lịch, dịch vụ của đô thị Quy Nhơn.
Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai ghi nhận tại Giải VnExpress Marathon Quy Nhơn 2026:
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