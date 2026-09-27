Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Marathon

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Pờ Yầu thử thách những chân chạy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
R'Ô HOK
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cuối tuần này (27-9), hàng trăm vận động viên sẽ tranh tài tại Giải Việt dã Chinh phục đỉnh Pờ Yầu lần thứ I năm 2026. Giải diễn ra trên cung đường lên làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai), hứa hẹn mang đến những màn tranh tài sôi nổi, hấp dẫn.

Thử thách với đường dốc

Trước đây, Giải Việt dã Chinh phục đỉnh Pờ Yầu là sự kiện thể thao do UBND huyện Mang Yang (cũ) tổ chức từ năm 2022 - 2024. Năm nay, UBND xã Lơ Pang tổ chức Giải Việt dã Chinh phục đỉnh Pờ Yầu lần thứ I năm 2026, nhằm tiếp nối hoạt động sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Giải năm nay thu hút hơn 350 VĐV trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài với 2 cự ly 4 km và 11 km dành cho cả nam, nữ. Trong đó, hơn 200 VĐV tranh tài cự ly 4 km, số còn lại thi đấu cự ly 11 km.

1-1.jpg
Các VĐV tranh tài trên cung đường lên đỉnh Pờ Yầu tại Giải Việt dã Chinh phục đỉnh Pờ Yầu năm 2024. Ảnh: Văn Ngọc

Để tạo thêm trải nghiệm, Ban tổ chức còn mang đến nhiều hoạt động đồng hành. Từ chiều 26-9, các VĐV nhận bib. Tối cùng ngày, tại làng Pờ Yầu diễn ra chương trình đêm hội lưu trú. VĐV và du khách có dịp thưởng thức cồng chiêng, giao lưu bên lửa trại và trải nghiệm không gian văn hóa của làng.

Sáng 27-9, các nội dung thi đấu sẽ chính thức khởi tranh, với điểm xuất phát tại tỉnh lộ 666, men theo cung đường lên làng Pờ Yầu. Ở cự ly 4 km, các chân chạy sẽ vượt qua thử thách cung đường bê tông với những con dốc dài, uốn lượn và về đích tại đỉnh Pờ Yầu, nơi có độ cao 1.171 m so với mực nước biển. Trong khi đó, cự ly 11 km có hành trình dài hơn, đưa VĐV qua làng Pờ Yầu và về đích tại thác Pờ Yầu.

Địa hình nhiều đoạn dốc, quanh co ở cả 2 cự ly là thử thách đòi hỏi VĐV có sức bền và biết phân phối thể lực hợp lý. Dọc đường chạy là những khu rừng nguyên sinh rợp bóng cùng khung cảnh yên bình của làng Pờ Yầu, tạo thêm hứng khởi cho các chân chạy trên hành trình chinh phục cung đường.

Do đường chạy có nhiều đoạn hẹp và số lượng VĐV tham gia đông, các phương tiện giao thông khác (trừ phương tiện của lực lượng làm nhiệm vụ) sẽ tạm dừng lưu thông trên đoạn đường trong thời gian thi đấu, nhằm bảo đảm an toàn cho VĐV. Ban tổ chức gắn chip điện tử vào bib của mỗi VĐV để ghi nhận thành tích, đồng thời bố trí 7 điểm tiếp nước, dinh dưỡng và hỗ trợ y tế dọc đường chạy, giúp VĐV duy trì thể lực và thi đấu an toàn.

Giải năm nay hứa hẹn sẽ có những cuộc tranh tài hấp dẫn ở các cự ly khi quy tụ nhiều chân chạy có thành tích tốt. Chia sẻ trước ngày tranh tài, VĐV Nguyễn Thị Thu Thảo (xã Hra) chia sẻ: “Đây là lần thứ 3 tôi tham gia giải. Ở Giải Việt dã Chinh phục đỉnh Pờ Yầu năm 2024, tôi giành giải nhất ở cự ly 10 km nữ. Năm nay, tôi thi đấu cự ly 4 km và sẽ cố gắng hết sức, phấn đấu đạt thành tích top đầu. Bởi leo dốc vẫn là điểm mạnh của tôi”.

2-3083.jpg
Cung đường lên đỉnh Pờ Yầu nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Ngọc

Gắn đường chạy với du lịch

Pờ Yầu là làng đặc biệt khó khăn của xã Lơ Pang, cách trung tâm xã khoảng 12 km về phía Đông, với 148 hộ, 623 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Bana. Đây cũng là nơi còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của cộng đồng địa phương.

Giải Việt dã Chinh phục đỉnh Pờ Yầu được tổ chức nhằm hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, là sự kiện thể thao kết hợp du lịch trải nghiệm, cũng là cơ hội để cảnh quan, văn hóa và đời sống của làng được nhiều người biết đến. Ngoài chinh phục cung đường lên đỉnh Pờ Yầu hùng vĩ, các VĐV còn được trải nghiệm văn hóa truyền thống của người Bana và thỏa sức tận hưởng cảnh quan núi rừng nguyên sơ.

Ông Teo - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Pờ Yầu - cho biết: “Dân làng rất phấn khởi, chủ động dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang cảnh quan và khu vực tổ chức sự kiện để chuẩn bị đón VĐV, du khách. Đội cồng chiêng, múa xoang của làng cũng tích cực tập luyện để phục vụ chương trình. Bà con chuẩn bị các món ẩm thực, sản vật truyền thống của địa phương, đồng thời sẽ tham gia cổ vũ VĐV và hỗ trợ Ban tổ chức, góp phần tổ chức giải chu đáo và thành công tốt đẹp. Mong rằng giải sẽ được duy trì hằng năm để ngày càng có nhiều người biết đến Pờ Yầu”.

Ông Phạm Như Quỳnh - Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Lơ Pang - cho biết: Giải năm nay thu hút đông VĐV tham gia, trong đó có thành viên các CLB chạy bộ đến từ tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk. Sự góp mặt của các VĐV ngoài tỉnh không chỉ tạo thêm tính cạnh tranh cho giải mà còn góp phần quảng bá hình ảnh con người, cảnh vật và những nét đặc trưng của Pờ Yầu.

3-5288.jpg
Vẻ đẹp của thác Pờ Yầu. Ảnh: R'ô Hok

Tại khu vực thác Pờ Yầu, sau khi diễn ra lễ bế mạc, trao giải, chương trình tiếp tục với nhiều hoạt động như biểu diễn cồng chiêng, trưng bày gian hàng ẩm thực, sản vật địa phương, đồng thời tổ chức cho du khách tham quan, check-in. Địa phương đang nỗ lực để xây dựng Giải Việt dã Chinh phục đỉnh Pờ Yầu trở thành sự kiện thường niên, góp phần phát triển du lịch, phong trào TDTT, nâng cao sức khỏe cán bộ, công nhân viên chức và người dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giải việt dã Kpa Klơng: Bừng sắc phố núi

Giải việt dã Kpă Klơng: Chạy hết mình, cháy đam mê

Video

(GLO)- Hơn 1.700 vận động viên tham gia Giải việt dã Kpă Klơng 2026 đã mang đến một “bữa tiệc năng lượng” giữa lòng phố núi Gia Lai. Không chỉ là giải đấu thể thao truyền thống, đây còn là dịp để phố núi khoác lên mình bầu không khí trẻ trung, khỏe khoắn và đầy cảm hứng.

Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

“Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

Thể thao

(GLO)- Hưởng ứng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2025), sáng 23-11, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” nhằm gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

Marathon

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Triền đồi dã quỳ nở rộ, sẵn sàng cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp tổ chức.

Sẵn sàng cho Gia Lai City Trail 2025

Marathon

(GLO)- Khi những triền đồi bắt đầu nhuộm vàng sắc dã quỳ, Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025. Sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc này do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức.

Hào hứng đón chờ Giải chạy Pleiku Music Night Run 2025

Hào hứng đón chờ Giải chạy Pleiku Music Night Run 2025

Marathon

(GLO)- Cuối tháng 8 này, những con đường ở phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) sẽ sôi động với Giải chạy Pleiku Music Night Run 2025. Hơn 1.000 người yêu chạy bộ trên cả nước sẽ cùng nhau sải bước, hòa nhịp trong không gian âm nhạc và ánh sáng giữa cao nguyên.

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

Thêm cơ hội phát triển cho điền kinh Gia Lai

Marathon

(GLO) - Cùng với sự hợp nhất địa giới hành chính, điền kinh Gia Lai đang có thêm điều kiện thuận lợi để tuyển chọn lực lượng, phát triển chuyên môn và mở rộng hệ sinh thái phong trào - thành tích cao, hướng tới đột phá ở các giải đấu lớn.

Chạy bộ 100km chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chạy bộ 100km chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thể thao

(GLO)- Sáng 19-6, ông Lê Đức Lâu-Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo và In ấn Gia Khánh Bình (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã thực hiện hành trình chạy bộ dài 100km từ TP. Pleiku đến thị xã An Khê. Hoạt động được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Gia Lai tỏa sáng tại Giải Half Marathon Buôn Ma Thuột 2025

Gia Lai tỏa sáng tại Giải Half Marathon Buôn Ma Thuột 2025

Marathon

(GLO)- Ngày 8-6, tại TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Giải “Buôn Ma Thuột Half Marathon 2025-50 năm Bản Hùng ca Tây Nguyên” đã thu hút trên 3.000 vận động viên (VĐV) đến từ 35 tỉnh, thành trên cả nước tham gia. Trong đó, Gia Lai góp mặt với hơn 20 VĐV và giành nhiều giải cao.

null