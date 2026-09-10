8.000 VĐV tham gia Giải VnExpress Marathon Quy Nhơn 2026

(GLO)- Ngày 13-9, Giải VnExpress Marathon Quy Nhơn 2026 sẽ diễn ra tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) với 8.000 vận động viên (VĐV) tham gia ở 3 cự ly: 5 km, 10 km và 21 km.

Theo đó, cả 3 cự ly đều xuất phát và về đích tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Cự ly 21 km xuất phát vào lúc 4 giờ, đi qua các tuyến An Dương Vương, Tây Sơn, Xuân Diệu, Nguyễn Tất Thành và Võ Nguyên Giáp.

Cự ly 10 km xuất phát lúc 5 giờ, qua các tuyến An Dương Vương, Tây Sơn và Xuân Diệu.

Cự ly 5 km xuất phát lúc 5 giờ 30 phút, phù hợp với những VĐV mới tham gia chạy bộ, gia đình và người yêu thích cự ly ngắn.

Giải VnExpress Marathon Quy Nhơn 2026 sẽ diễn ra sáng 13-9, quy tụ khoảng 8.000 VĐV tranh tài. Ảnh: H.V

Theo Ban Tổ chức, điểm mới của mùa giải năm nay là tạm dừng cự ly 42 km, tập trung tổ chức 3 cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Việc điều chỉnh nhằm tập trung nguồn lực cho công tác vận hành, an toàn, y tế và hỗ trợ VĐV trên đường chạy.

Sau giai đoạn Super Early Bird, VnExpress Marathon Quy Nhơn 2026 ghi nhận 7.000 lượt đăng ký, trong đó VĐV đến từ Gia Lai chiếm khoảng 80%. Cự ly 5 km thu hút gần 50% số lượt đăng ký.

Đường chạy năm nay tiếp tục khai thác các tuyến đường quen thuộc của Quy Nhơn, trong đó có những đoạn ven biển rộng, thoáng. Việc các cự ly cùng xuất phát và về đích tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành tạo thuận lợi cho công tác tổ chức, đồng thời tập trung các hoạt động của giải tại khu vực trung tâm.

Để bảo đảm giải diễn ra an toàn, Ban Tổ chức huy động hơn 400 nhân sự crew, hơn 800 tình nguyện viên cùng lực lượng y tế, công an và các đơn vị chức năng địa phương. Trên đường chạy bố trí 6 trạm nước và 7 trạm y tế, gồm trạm y tế master và trạm y tế tại khu vực đích.

Các điều kiện phục vụ VĐV như: nước uống, điện giải, hoa quả, mút lạnh; hệ thống chiếu sáng, biển chỉ dẫn, phân luồng và lực lượng điều phối được bố trí dọc đường chạy.

Quy Nhơn là nơi khởi nguồn của hệ thống VnExpress Marathon. Từ mùa giải đầu tiên năm 2019 với khoảng 4.000 VĐV, giải đã trải qua 6 mùa tổ chức tại Quy Nhơn, thu hút hơn 50.000 lượt VĐV hoàn thành đường chạy.

VnExpress Marathon Quy Nhơn 2026 tiếp tục là một trong những sự kiện chạy bộ quy mô lớn được tổ chức tại địa phương, góp phần tạo nên một ngày hội marathon sôi động.

Giải hứa hẹn mang đến cho các VĐV những trải nghiệm mới mẻ khi vừa chinh phục đường chạy, vừa cảm nhận vẻ đẹp phố biển Quy Nhơn theo một cách rất riêng.