Phạm Thị Hồng Lệ vô địch full marathon tại Sarawak Energy Marathon 2026

(GLO)- Vận động viên (VĐV) điền kinh Gia Lai Phạm Thị Hồng Lệ tiếp tục ghi dấu ấn trên đường chạy quốc tế khi giành vị trí số 1 nội dung full marathon nữ tại Sarawak Energy Marathon 2026, diễn ra sáng 9-8 ở thành phố Kuching, bang Sarawak (Malaysia).

Sarawak Energy Marathon là giải chạy thường niên do Tập đoàn Điện lực Sarawak Energy tổ chức, gồm 4 cự ly: 42 km, 21 km, 10 km và 5 km.

Phạm Thị Hồng Lệ hoàn thành cự ly 42 km với thời gian 2 giờ 47 phút 48 giây. Ảnh: NVCC

Giải năm nay thu hút hơn 5.700 VĐV đăng ký, trong đó có các VĐV đến từ Malaysia và nhiều quốc gia như: Brunei, Indonesia, Singapore, Kenya, Hà Lan, Pháp, Anh, Mỹ và Việt Nam.

Đáng chú ý, đây là chức vô địch marathon thứ 2 của Hồng Lệ tại Malaysia trong vòng chưa đầy 1 tháng. Trước đó, ngày 19-7, chị đã giành HCV nội dung full marathon nữ tại SCORE Marathon 2026 ở Putrajaya với thành tích 2 giờ 45 phút 33 giây.

Đầu tháng 8, Hồng Lệ cũng bước lên bục cao nhất nội dung 21 km nữ tại VPBank HCM City Music Half Marathon ở TP. Hồ Chí Minh, với thành tích 1 giờ 20 phút 7 giây.