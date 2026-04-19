Chương trình chạy “Vững bước tương lai-An Phú 2026” sẽ diễn ra ngày 25-4

(GLO)- Ủy ban nhân dân phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức Chương trình chạy “Vững bước tương lai-An Phú 2026” với chủ đề “Mỗi bước chạy một tấm lòng tri ân” vào ngày 25-4-2026, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Theo kế hoạch, chương trình dự kiến thu hút khoảng 300 người tham gia, với hai cự ly 5km và 10km. Điểm xuất phát và về đích đặt tại cổng Công viên Văn hóa Đồng Xanh. Các vận động viên sẽ chạy trên tuyến đường tránh phía Đông theo hướng về ngã ba Hàm Rồng (phường Hội Phú).

Ảnh: Quang Tấn

Trong khuôn khổ chương trình, địa phương sẽ tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Hùng-Công viên Văn hóa Đồng Xanh.

Tại khu vực sân trước Công viên Văn hóa Đồng Xanh, Ban tổ chức dự kiến bố trí 20 gian hàng quảng bá văn hóa truyền thống, giới thiệu sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) của địa phương.

Bên cạnh đó, nhiều trò chơi dân gian như: nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu, đi xe đạp chậm… sẽ được tổ chức phục vụ học sinh, thanh thiếu niên và du khách, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Hoạt động nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng; đồng thời góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026.