Những bước chạy hướng về cộng đồng

(GLO)- Không chỉ là sân chơi thể thao, thời gian gần đây, các giải chạy tại Gia Lai đang dần trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn rèn luyện sức khỏe với gây quỹ vì cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.

Vừa qua, tại khu đô thị Bossco Gia Lai (phường Hội Phú), hơn 120 VĐV nhí đã tham gia giải chạy “Bước chân vì cộng đồng” lần thứ 4 do Hệ thống ngoại ngữ Lalisa (phường Pleiku) phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức.

Các vận động viên nhí hào hứng tranh tài tại giải chạy “Bước chân vì cộng đồng” lần thứ 4. Ảnh: Ngọc Duy

Các em nhỏ từ 4-11 tuổi, gồm học viên Lalisa và trẻ em từ Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp (BTXHTH) Pleiku (phường Thống Nhất), tranh tài ở hai cự ly 800 m và 1.600 m. Trong đó, các em đến từ Trung tâm BTXHTH Pleiku tham gia hoàn toàn miễn phí, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình. Dọc đường chạy, sự cổ vũ của phụ huynh và khán giả tạo nên không khí sôi nổi, ấm áp.

Với thông điệp “Mỗi bước chân là một viên gạch”, các học viên của Hệ thống ngoại ngữ Lalisa tham gia giải chạy đã đóng góp 200 nghìn đồng/VĐV vào quỹ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo trong tỉnh, qua đó hướng đến mục tiêu chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Chương trình có sự đồng hành của Công ty TNHH Giải pháp Sự kiện và Thể thao Tâm Nguyễn (phường Hội Phú) cùng một số đơn vị khác.

Các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku tham gia giải chạy Lalisa “Bước chân vì cộng đồng” lần 4. Ảnh: Ngọc Duy

Lần đầu tham gia giải chạy và xuất sắc giành giải nhất cự ly 800 m, em Lộc Văn Thượng (SN 2016, dân tộc Nùng, Trung tâm BTXHTH Pleiku) chia sẻ: “Lúc chạy em thấy hơi mệt nhưng vẫn cố gắng không dừng lại. Em chỉ nghĩ phải về đích thật nhanh để góp phần giúp các gia đình khó khăn có nhà mới. Khi được nhận giải, em rất vui vì mình đã cố gắng hết sức”.

Còn em Lê Văn Khánh Minh (SN 2019, học viên Lalisa) hào hứng nói: “Em thích nhất là lúc chạy có ba mẹ chạy theo phía sau cổ vũ và có nhiều người đứng hai bên đường vỗ tay. Em mong lần sau lại có giải để tiếp tục chạy cùng các bạn”.

Chứng kiến Khánh Minh hoàn thành đường chạy, chị Nguyễn Hà Thu (phường Pleiku) bày tỏ: “Tôi vui vì con đã cố gắng hết sức. Thông qua chương trình này, tôi mong con hiểu hơn về việc biết chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn”.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Sự kiện và Thể thao Tâm Nguyễn - chia sẻ: Việc kết hợp chạy bộ với hoạt động gây quỹ là hướng đi phù hợp, vừa khuyến khích rèn luyện thể chất, vừa tạo sự gắn kết và lan tỏa trách nhiệm xã hội trong cộng đồng. Tại Gia Lai, mô hình này còn nhiều dư địa phát triển và có thể được nhân rộng trong thời gian tới.

Tại Giải chạy Lalisa “Bước chân vì cộng đồng” lần thứ 3, Ban tổ chức đã quyên góp kinh phí xây dựng 1 căn nhà tặng cho hộ nghèo tại làng Yít Tú (xã Ia Krêl).

Ông Phạm Hồng Thưởng - Giám đốc Hệ thống ngoại ngữ Lalisa - cho biết: “Giải chạy lần thứ 4 đã gây quỹ được 50,4 triệu đồng, trong đó có 21,4 triệu đồng đến từ đóng góp của các VĐV cùng sự ủng hộ của phụ huynh; phần còn lại do các đơn vị, nhà tài trợ đồng hành đóng góp bằng tiền mặt và hiện vật. Toàn bộ kinh phí sẽ được sử dụng để hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo tại địa phương khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì, đồng thời mở rộng quy mô giải chạy để hỗ trợ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn”.

Cùng với hoạt động thiện nguyện, thời gian gần đây, có các giải chạy tại Gia Lai đang lan tỏa thông điệp sống xanh và trách nhiệm cộng đồng, tiêu biểu là “BIDV Run - Vì cuộc sống xanh” do BIDV tổ chức trên phạm vi toàn quốc, với sự tham gia của các đơn vị BIDV Chi nhánh Gia Lai, BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai và BIDV Chi nhánh Phố Núi.

Các VĐV tham gia giải chạy “BIDV Run - Vì cuộc sống xanh” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Ảnh ĐVCC

Từ ngày 5-26.4, chương trình được triển khai tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) và công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng), thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên BIDV và cộng đồng yêu chạy bộ tham gia.

Các VĐV tranh tài ở 4 hạng mục theo độ tuổi và giới tính, với cự ly 5 km. Thành tích của các VĐV được tích hợp trên ứng dụng BIDV Run Plus trong suốt thời gian diễn ra hoạt động. Dựa trên kết quả ghi nhận, Ban tổ chức quy đổi 1 km tương ứng 1.000 đồng để đóng góp kinh phí cho chương trình “1 triệu cây xanh”.

Chị Trần Thị Kim Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên BIDV Chi nhánh Phố Núi - cho biết: “Chúng tôi mong muốn thông qua giải chạy góp phần hình thành thói quen sống xanh trong mỗi đoàn viên, người lao động, bắt đầu từ những hành động nhỏ như rèn luyện thể chất, hạn chế tác động đến môi trường.

Trải qua 6 mùa giải liên tiếp, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, nhân viên BIDV và cộng đồng yêu chạy bộ. Qua đó, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng và lan tỏa trách nhiệm xã hội”.