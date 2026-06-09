Liên đoàn Taekwondo Việt Nam hỗ trợ công nghệ cho Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 9-6, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cho biết sẽ hỗ trợ công nghệ và tổ trọng tài cho chương trình thi đấu môn taekwondo ở Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Trước đó, Liên đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai đã có công văn về việc đề nghị hỗ trợ tổ chức Đại hội. Sau khi xem xét điều lệ và kế hoạch tổ chức, nhằm đảm bảo công tác chuyên môn, minh bạch và công bằng, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đã thống nhất với đề xuất của Liên đoàn Taekwondo tỉnh.

Liên đoàn Taekwondo Việt Nam sẽ hỗ trợ công nghệ nhằm đảm bảo các trận thi đấu công bằng, minh bạch hơn. Ảnh: Văn Ngọc

Cụ thể, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam sẽ hỗ trợ phần mềm điều hành thi đấu trực tuyến theo thời gian thực (OVR), hệ thống thiết bị chấm điểm điện tử (ESS), hệ thống khiếu nại video (VAR). Đồng thời, Liên đoàn sẽ cử 7 cán bộ, trọng tài taekwondo quốc gia tham gia điều hành công tác chuyên môn của giải.

Môn Taekwondo trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh dự kiến diễn ra từ ngày 4-8/7 tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku (phường Pleiku). Hiện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch vẫn đang tổng hợp danh sách các xã, phường, đơn vị đăng ký cho kỳ Đại hội đầu tiên sau sáp nhập này.