Du khách gửi thư cảm ơn Công an phường Pleiku sau khi tìm được con bị lạc

Trước đó, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 2-6, Công an phường Pleiku nhận tin báo của người dân về một cháu bé đi lạc tại khu vực quán Nia 81 Bờ Kè. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã phối hợp với người dân, các tổ dân phố nhanh chóng xác minh, tìm người thân cho cháu.
Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, cháu bé đã được bàn giao an toàn cho gia đình.
Trong thư cảm ơn, gia đình anh Cường bày tỏ sự xúc động, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an phường Pleiku và nghĩa cử tốt đẹp của người dân địa phương đã kịp thời hỗ trợ, giúp gia đình đoàn tụ với con.