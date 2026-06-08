Du khách gửi thư cảm ơn Công an phường Pleiku sau khi tìm được con bị lạc

(GLO)- Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của gia đình anh Dương Đình Cường và chị Phạm Thị Hường (tỉnh Hưng Yên) sau khi được hỗ trợ tìm lại con bị lạc trong thời gian du lịch tại địa phương.

Trước đó, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 2-6, Công an phường Pleiku nhận tin báo của người dân về một cháu bé đi lạc tại khu vực quán Nia 81 Bờ Kè. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã phối hợp với người dân, các tổ dân phố nhanh chóng xác minh, tìm người thân cho cháu.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, cháu bé đã được bàn giao an toàn cho gia đình.

Du khách đón con tại Công an phường Pleiku sau khi tìm lại con bị lạc. Ảnh: ĐVCC

Trong thư cảm ơn, gia đình anh Cường bày tỏ sự xúc động, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an phường Pleiku và nghĩa cử tốt đẹp của người dân địa phương đã kịp thời hỗ trợ, giúp gia đình đoàn tụ với con.