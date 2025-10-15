Sống đẹp từ những điều bình dị

(GLO)-Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người trẻ chọn sống tử tế và lan tỏa điều tốt đẹp bằng hành động cụ thể. 3 trong số 21 cá nhân vừa được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 là minh chứng cho tinh thần ấy: sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho các cá nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp trong xã hội vào tối 12-10. Ảnh: D.L

Với Thượng úy Nguyễn Đình Trọng (SN 1994, Bí thư Chi đoàn Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai), mỗi vụ việc xảy ra là một thử thách về bản lĩnh và lòng dũng cảm của người lính cứu hỏa.

Thượng úy Trọng (trái) hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy cho học sinh. Ảnh: ĐVCC

Anh từng trực tiếp tham gia cứu hộ trong vụ tai nạn giao thông đêm 2-1 trên quốc lộ 1A (phường Bồng Sơn), khi một tài xế xe khách bị mắc kẹt trong khoang lái. Hiện trường chằng chịt sắt thép, kính vỡ rơi vãi, xăng dầu rò rỉ, nguy cơ cháy nổ cao. Giữa đêm tối và dòng xe tắc nghẽn, anh cùng đồng đội phải tiếp cận nạn nhân qua khung cửa sổ biến dạng, vừa cắt, vừa che chắn để đưa người bị kẹt ra an toàn.

Vài tháng sau, vào ngày 17-5, tại Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc), ngọn lửa bùng lên dữ dội trên tàu cá neo đậu giữa hàng chục phương tiện khác. Anh Trọng cùng lực lượng chữa cháy khẩn trương triển khai đội hình, xác định điểm cháy, khoanh vùng và ngăn cháy lan. Nhờ đó, đám cháy được dập tắt kịp thời, không xảy ra thương vong.

Thượng úy Nguyễn Đình Trọng còn dành tâm huyết cho công tác tuyên truyền kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Anh cùng Chi đoàn thường xuyên tổ chức các buổi trải nghiệm thực hành cho học sinh: hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, thao tác xử lý khí gas rò rỉ, tập huấn thoát hiểm, sơ cứu đuối nước và gọi cứu hộ khẩn cấp qua số 114...

Anh chia sẻ: “Kỹ năng sống là tấm khiên đầu tiên bảo vệ con người. Trẻ em biết cách giữ bình tĩnh, phản ứng đúng trong tình huống khẩn cấp thì sẽ giảm thiểu rất nhiều rủi ro cho bản thân và những người xung quanh”.

Nhờ sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm cao, Thượng úy Nguyễn Đình Trọng liên tục được Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng bằng khen đột xuất trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (2024, 2025); đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024.

Với chị Nguyễn Thị Lệ Thảo (SN 1995), Bí thư Chi đoàn Sở Công Thương, hành trình thiện nguyện không bắt đầu từ điều lớn lao, mà từ tấm lòng muốn sẻ chia.

Từ năm 2013, khi còn là sinh viên, chị đã tích cực tham gia các câu lạc bộ của trường, cùng bạn bè tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ tặng quà cho người dân ở những vùng khó khăn như Nhơn Châu, Vĩnh Sơn…

Trong thời gian làm Chủ nhiệm CLB Dấu chân tình nguyện (2014-2016) thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn, chị Thảo đã đề xuất ý tưởng thu gom ve chai, bán hoa, bán nước trước cổng trường để gây quỹ. Đến năm 2023, chị Thảo cùng vài người bạn thành lập nhóm thiện nguyện Từ Tâm. Ban đầu chỉ 3-4 thành viên, đến nay nhóm đã có khoảng 10 thành viên nòng cốt và hơn 60 tình nguyện viên thường xuyên tham gia.

Chị Thảo (phải) trao các suất ăn cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn. Ảnh: NVCC

Mỗi tháng, nhóm đều đặn nấu ăn, tặng quà tại nhiều nơi như: Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm, Trung tâm Y tế Quy Nhơn…

Chị Thảo cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, chị và nhóm đã kêu gọi, vận động hơn 500 suất quà nhu yếu phẩm, nấu hơn 15.000 suất ăn cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi, bệnh nhân nghèo. Tất cả đều do các thành viên tự đóng góp tiền, công sức, không quản đường xa, thời tiết.

“Với tôi, thiện nguyện không chỉ là việc giúp người khác, mà còn là cách nuôi dưỡng lòng nhân ái và gắn kết cộng đồng. Nếu mỗi người đều góp một chút, dù là công hay của thì những điều tử tế sẽ luôn được lan tỏa, để cuộc sống thêm ấm áp và bớt đi những nhọc nhằn”-chị Thảo chia sẻ.

Ở làng Canh Tiến (xã Canh Vinh), nơi xa xôi chỉ vừa có điện lưới quốc gia và tuyến đường liên xã nối đến làng vào năm nay, anh Đinh Văn Nhồng (SN 1997, người Bana), Chi hội trưởng Chi hội LHTN Việt Nam làng Canh Tiến đã góp sức trẻ bằng những việc làm cụ thể.

Ở vùng đất còn nhiều khó khăn này, việc tập hợp thanh niên không hề dễ. Sóng điện thoại chập chờn, nhà xa cách, nhiều người đi làm rẫy cả ngày. Vậy mà anh Nhồng vẫn kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vừa vận động, vừa làm gương để người dân tin, đoàn viên làm theo. Anh nói: "Muốn người dân nghe mình thì mình phải làm trước, làm thật. Khi thấy phong trào mang lại điều tốt, họ sẽ tự nguyện tham gia".

Anh Nhồng (bìa trái) tặng quà trung thu cho trẻ em ở làng. Ảnh: D.L

Từ những ngày đầu còn ít người hưởng ứng, đến nay Chi hội LHTN Việt Nam làng Canh Tiến đã thường xuyên duy trì nhiều hoạt động: Trồng hơn 1.000 cây xanh, xây dựng tuyến đường “Sáng-xanh-sạch-đẹp”, phối hợp dựng “Tuyến đường cờ thanh niên”. Anh còn vận động thanh niên học nghề, tham gia các lớp đào tạo trình độ sơ cấp nghề hướng dẫn du lịch để chuẩn bị cho mô hình du lịch cộng đồng, một hướng phát triển mới của làng...

Ngoài ra, anh Nhồng còn vận động thanh niên đóng góp ngày công, cùng các hội-đoàn thể sửa chữa, xây mới hơn 30 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo; tổ chức các chương trình “Trung thu cho em”, “Xuân yêu thương”, hiến máu tình nguyện, tuyên truyền pháp luật...

Nhìn lại chặng đường đã qua, anh Nhồng cười hiền: “Tôi làm công tác Đoàn, Hội không phải để được khen, mà để người dân, thanh niên thấy rằng ai cũng có thể góp sức làm cho làng tốt hơn. Khi thấy thanh niên chịu làm, người dân tin tưởng, đó là niềm vui lớn nhất”.