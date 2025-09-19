Khai giảng khóa đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch cho lao động làng Canh Tiến

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

NGUYỄN MUỘI
(GLO)- Ngày 19-9, tại Nhà văn hóa làng Canh Tiến (xã Canh Vinh), Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn phối hợp với UBND xã Canh Vinh tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo trình độ sơ cấp nghề hướng dẫn du lịch.

Lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề hướng dẫn du lịch có 35 học viên là người lao động đang sinh sống tại làng Canh Tiến (xã Canh Vinh). Hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025.

1-lop-hddl-canh-tien.jpg
Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn phối hợp với Phòng Văn hóa-Xã hội UBND xã Canh Vinh khai giảng khóa đào tạo trình độ sơ cấp nghề Hướng dẫn du lịch tại làng Canh Tiến. Ảnh: ĐVCC

Khóa đào tạo nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghề hướng dẫn du lịch cho người lao động địa phương, giúp họ có cơ hội tìm việc làm tại các doanh nghiệp, khu điểm du lịch hoặc tự tạo sinh kế, góp phần tăng thu nhập và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Chương trình học được thiết kế ngắn hạn, gắn với nhu cầu thực tiễn, bảo đảm tính thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

2-lop-hddl-canh-tien.jpg
Khai giảng khóa đào tạo trình độ sơ cấp nghề hướng dẫn du lịch tại làng Canh Tiến. Ảnh: ĐVCC

Canh Tiến là làng đồng bào dân tộc thiểu số nằm sâu trong lòng hồ Núi Một và rừng rậm núi cao. Làng hiện có 188 hộ, với 538 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Bana và Chăm sinh sống. Với địa hình được bao bọc bởi hồ và rừng núi, làng có nhiều tiềm năng phát triển dịch vụ và du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Do vậy, việc mở lớp đào tạo nghề hướng dẫn du lịch không chỉ hỗ trợ sinh kế cho người dân mà còn mở ra hướng đi trong khai thác lợi thế địa phương.

3-lop-hddl-canh-tien.jpg
Các học viên của làng Canh Tiến chụp hình lưu niệm sau lễ khai giảng. Ảnh: ĐVCC

Khóa đào tạo sẽ diễn ra khoảng 3 tháng. Học viên sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành. Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ nghề trình độ sơ cấp, đủ điều kiện thuận lợi để tìm việc làm hoặc khởi nghiệp tại địa phương.

