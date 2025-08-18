Danh mục
CHÀO MỪNG ÐẠI HỘI ÐẢNG BỘ XÃ IA MƠ LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Ia Mơ hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững

ANH HUY
(GLO)- Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Ia Mơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 18-8 xác định mục tiêu phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó vươn lên, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Trước đây, người dân Ia Mơ sản xuất nhỏ lẻ, tập quán canh tác lạc hậu khiến đời sống còn nhiều khó khăn. Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Trần Quyết Thắng cho hay: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền xã đã phối hợp MTTQ và các đoàn thể vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

74.jpg
Nhờ công trình thủy lợi Ia Mơ, đời sống của người dân được cải thiện. Ảnh: P.D

Nhờ vậy, diện tích gieo trồng toàn xã được mở rộng, cơ cấu cây trồng đa dạng hơn. Hiện nay, tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 3.000 ha, gồm lúa, mì, bắp, điều và các loại rau màu. Một số trang trại trồng trọt, chăn nuôi quy mô nhỏ đã hình thành, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đường giao thông liên thôn, kênh mương nội đồng, trường học, trạm y tế được kiên cố hóa, đáp ứng nhu cầu thiết yếu. Khoảng 70% đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa nhờ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước.

Giáo dục phát triển, tỷ lệ huy động học sinh đến lớp, chất lượng đào tạo đều tăng; sức khỏe người dân được quan tâm chăm sóc; hoạt động văn hóa, thể thao hướng mạnh về cơ sở. Ia Mơ hiện còn lưu giữ 21 bộ cồng chiêng, khẳng định nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Với hơn 27,6 km đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia, Ia Mơ luôn xác định quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn liền nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Hằng năm, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác này, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các tổ quản lý bảo vệ rừng phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Muer, các đồn Biên phòng Ia Mơ, Ia Lốp và lực lượng kiểm lâm triển khai thực hiện.

Nhờ đó, công tác tuần tra, phòng chống cháy rừng, ngăn chặn khai thác rừng trái phép được thực hiện nghiêm, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thời cơ mới, quyết tâm mới

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ia Mơ đứng trước nhiều cơ hội, nhất là khi công trình thủy lợi Ia Mơ hoàn thành với công suất tưới 12.500 ha (xã được hưởng 8.500 ha), địa phương có thêm điều kiện thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong nông nghiệp công nghệ cao.

Bí thư Đảng ủy xã Trương Công Tấn khẳng định: “Địa phương sẽ tận dụng tối đa lợi thế từ công trình thủy lợi Ia Mơ để tạo bước đột phá về kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân”.

Theo đó, xã ưu tiên nguồn lực cho công tác giảm nghèo, nhất là các làng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Mục tiêu là giúp người nghèo tiếp cận chính sách về hạ tầng sản xuất, đất đai, tín dụng, đào tạo nghề, việc làm; đồng thời khơi dậy ý chí tự lực, vươn lên thoát nghèo. Phấn đấu đến năm 2030, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%.

76.jpg
Ia Mơ tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển rừng gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.
﻿Ảnh: P.D

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, hằng năm kết nạp đảng viên mới đạt 2 - 3% tổng số đảng viên; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%; 90% chi bộ có chi ủy; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, làng.

Đồng thời, xã tăng cường phối hợp giữa lực lượng vũ trang địa phương và các đồn Biên phòng trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác phát triển.

Đánh giá bài viết

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.

null