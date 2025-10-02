Gửi trọn niềm tin vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới với những quyết sách mang tính đột phá, tạo động lực để tỉnh nhà phát triển toàn diện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4-10 với phương châm "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển".



* Ông Nay Winh-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Al Bá: Phát huy vai trò MTTQ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tại địa phương có nhiều đổi mới, phát huy vai trò quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Ông Nay Winh-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Al Bá. Ảnh: N.S

Nhiều phong trào, cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; xóa nhà tạm, nhà dột nát...

Những kết quả này đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Trong giai đoạn mới, tôi kỳ vọng các cấp ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng MTTQ và các đoàn thể thật sự vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy, cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể có bản lĩnh chính trị, tâm huyết, trách nhiệm.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng; mở rộng kênh đối thoại, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân tới cấp ủy, chính quyền.

Đồng thời, quan tâm tạo cơ chế, chính sách, nguồn lực để nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, giúp tiếng nói của Mặt trận và đoàn thể ngày càng phát huy giá trị.

* Ông Nguyễn Sáu-Bí thư chi bộ 2 Hội Thương (phường Pleiku): Quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cấp ủy các cấp có giải pháp sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Ông Nguyễn Sáu-Bí thư Chi bộ 2 Hội Thương, phường Pleiku. Ảnh: N.S

Trong nhiệm kỳ tới, trước cơ hội và thách thức đan xen, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần được xác định là nhiệm vụ then chốt, là việc làm thường xuyên, liên tục gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước hết, cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xử lý nghiêm minh những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với đó, gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Thông qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

* Chị Đinh Thị Hiểm-Cán bộ phụ trách công tác giáo dục xã Vĩnh Thịnh: Quan tâm đầu tư cho giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn

Chị Đinh Thị Hiểm-Cán bộ phụ trách công tác giáo dục xã Vĩnh Thịnh. Ảnh: T.D

Tôi mong rằng Đại hội lần này sẽ đề ra những chủ trương, định hướng chiến lược mang tính đột phá cho ngành Giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Cùng với đó, quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhất là ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đại hội cũng nên bàn thảo về chính sách trọng dụng, đào tạo và đãi ngộ xứng đáng đội ngũ giáo viên đang công tác tại vùng khó.

Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ mở ra cơ hội để cán bộ trẻ, đặc biệt là cán bộ trẻ người dân tộc thiểu số được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Mong Đại hội lần này sẽ thể hiện rõ tinh thần đổi mới, trọng dụng nhân tài, tạo điều kiện để những ý tưởng sáng tạo, những mô hình mới được ứng dụng trong thực tiễn, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.

Tin tưởng rằng, với tinh thần đổi mới, bản lĩnh và trí tuệ tập thể, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho tỉnh nhà, trong đó giáo dục sẽ là nền tảng, là động lực bền vững cho tương lai.

* Ông Nguyễn Xuân Hà-Phó Chủ tịch UBND phường An Phú: Vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã từng bước đi vào hoạt động ổn định, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Xuân Hà-Phó Chủ tịch UBND phường An Phú. Ảnh: N.S

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số còn chậm do hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng chưa đồng bộ và kỹ năng số của đội ngũ cán bộ, công chức còn hạn chế.

Nguồn nhân lực chuyên môn có trình độ đào tạo ở một số lĩnh vực như: quy hoạch-xây dựng, quản lý đất đai, công nghệ thông tin, kế toán... còn thiếu nên chất lượng và hiệu quả công việc chưa được như mong muốn.

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tôi mong rằng cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, hạ tầng đô thị; bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính cũng như đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của phường An Phú nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.

*Anh Lê Huy Thục-Bí thư Đoàn xã Tuy Phước: Khuyến khích, tạo điều kiện để thanh niên cống hiến trí tuệ cho công cuộc đổi mới

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, với vai trò là Bí thư Đoàn xã, tôi cảm nhận rõ niềm tin và kỳ vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự đổi mới, bứt phá của tỉnh nhà trong giai đoạn tới.

Tuổi trẻ chúng tôi tự hào được sống và cống hiến trong thời khắc đầy ý nghĩa này; đồng thời, cũng ý thức sâu sắc trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển chung của quê hương.

Anh Lê Huy Thục-Bí thư Đoàn xã Tuy Phước. Ảnh: T.D

Chúng tôi kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách đột phá, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt ở vùng nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Song song với đó, thế hệ trẻ tỉnh nhà cũng mong muốn, Đại hội quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó có những cơ chế thiết thực để hỗ trợ, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ trẻ.

Việc khuyến khích, tạo điều kiện để thanh niên tham gia, cống hiến trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng đổi mới sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh có thêm nguồn nhân lực trẻ trung, sáng tạo, đồng hành cùng sự phát triển.

Với tinh thần xung kích, tiên phong, lực lượng đoàn viên, thanh niên luôn sẵn sàng phát huy sức trẻ trong các phong trào tình nguyện, bảo vệ môi trường, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cũng như trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Chúng tôi tin tưởng rằng, Đại hội lần này sẽ là dấu mốc quan trọng mở ra một chặng đường phát triển mới-nơi tuổi trẻ Gia Lai tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng xung kích, là niềm tin của Đảng và Nhân dân.

* Bà Rcom H’Guach-người có uy tín ở tổ dân phố 6 (phường Ayun Pa): Quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, các cấp ủy đã ban hành và triển khai nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm phát triển kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiêu biểu là 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bà Rcom H’Guach-người có uy tín ở tổ dân phố 6, phường Ayun Pa. Ảnh: N.S

Cùng với đó là nhiều chính sách, dự án giảm nghèo, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ xã hội cơ bản.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc cũng được quan tâm; các chính sách dân tộc được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Người dân ngày càng được tiếp cận nhiều dịch vụ tốt, phục vụ đời sống dân sinh.

Tôi mong rằng, tỉnh sẽ tiếp tục ban hành thêm những cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, quan tâm đến những lĩnh vực gắn liền trực tiếp với cuộc sống người dân như: hỗ trợ sản xuất để nâng cao thu nhập; chăm lo đời sống tinh thần; chú trọng giáo dục-đào tạo và y tế, chăm sóc sức khỏe người dân.