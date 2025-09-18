Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên dương 276 điển hình tiên tiến

(GLO)- Ngày 18-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. 276 tập thể, cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị đều là những điển hình về sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lý Tiết Hạnh - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hữu Tuyến - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Nhiều mô hình, cách làm thiết thực, hiệu quả

Trong giai đoạn 2020-2025, thông qua việc phát động và tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã phối hợp triển khai xây dựng, thực hiện có hiệu quả 5.813 mô hình. Các mô hình đã có sự lan tỏa và tác động tích cực trong cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Đầu năm 2020, xã đảo Nhơn Châu có 15 hộ nghèo (tỷ lệ 2,46%), 18 hộ cận nghèo (tỷ lệ 2,94%). Với phương châm không để hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn nào không được giúp đỡ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phối hợp phân công các tổ chức đoàn thể nhận giúp đỡ hộ nghèo.

Ông Trần Đình Khải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhơn Châu, cho biết thêm: "Đơn vị và các tổ chức thành viên đã vận động các tổ chức hỗ trợ kinh phí hơn 1,64 tỷ đồng xây dựng 17 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa và mái ấm tình thương cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và gia đình chính sách.

Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với các đoàn thể vận động trên 131 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” để trao vốn hỗ trợ làm ăn, tặng quà Tết, hỗ trợ học sinh khó khăn và giúp xây dựng, sửa chữa nhà ở. Nhờ đó, đến cuối năm 2024 trên địa bàn xã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo chỉ còn 8 hộ".

Nhìn rộng ra, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động ủng hộ Quỹ “Cứu trợ”, Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền trên 1.327 tỷ đồng. Qua đó, đã triển khai hỗ trợ xây dựng và sửa chữa trên 3.926 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng trị giá trên 158 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế, vốn sản xuất cho hơn 5.678 hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo điều kiện để họ phát triển sản xuất với số tiền trên 28 tỷ đồng…

Các điển hình tiên tiến giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã tích cực triển khai các nội dung, tiêu chí; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp trên 1.132 tỷ đồng, hiến tặng hơn 1,38 triệu m2 đất, 423.000 ngày công lao động để xây dựng giao thông nông thôn và các công trình dân sinh.

Chủ tịch Hội LHPN phường Hội Phú Trần Thị Thanh Tuyền cho hay: Địa phương đã triển khai 5 nội dung của phong trào này gắn với Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Kết quả từ năm 2020 đến nay đã phối hợp vận động người dân hiến trên 1.000 m2 đất để mở đường; làm mới và duy tu được 46 tuyến đường hẻm với chiều dài gần 12 km với tổng số tiền trên 10,34 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên dương các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy

Đặc biệt, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã tác động mạnh mẽ đến nếp nghĩ, nhận thức và giúp 10.609 hộ nghèo dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo.

Ngoài ra, công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả. Các tổ hòa giải cũng đã hòa giải thành công 11.902 vụ việc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên dương các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy

Theo bà Siu Phyin, già làng ở làng Goòng (xã Ia Púch), để thuyết phục bà con thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bản thân mình phải thực sự am hiểu, gắn bó với người dân, kịp thời nắm bắt nguyện vọng, khó khăn của từng hộ gia đình để tìm cách tháo gỡ kịp thời. Và sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của làng trong công tác vận động quần chúng cũng hết sức quan trọng.

"Biện pháp tốt nhất để thuyết phục đồng bào là bản thân mình không chỉ nói bằng lời mà phải gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, việc làm”-bà Siu Phyin nói.

Đổi mới nội dung, phương thức, hướng mạnh về cơ sở

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã phát động phong trào thi đua khen thưởng giai đoạn 2025-2030. Trong đó, mục tiêu đặt ra là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Đặc biệt, phong trào thi đua phải thực sự phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trở thành động lực cách mạng to lớn, hướng phong trào thi đua nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và sự phát triển nhanh, bền vững của địa phương.

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị đều là những điển hình về sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ảnh: Đức Thụy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Đức Thụy

Để tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước sâu rộng và hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Minh Sơn đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt, thấm nhuần sâu sắc tinh thần “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Đồng thời, tiếp tục phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức công tác thi đua, khen thưởng; bảo đảm thực chất, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở; tránh phô trương, hình thức.

Bên cạnh đó, tập trung làm tốt công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, thực chất. Đổi mới quy trình theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Phát hiện, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bồng Sơn Huỳnh Thị Bích Trang phát biểu hưởng ứng thi đua. Ảnh: Đức Thụy

Tham gia phát biểu hưởng ứng thi đua, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bồng Sơn Huỳnh Thị Bích Trang khẳng định: Địa phương sẽ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp thống nhất hành động để thực hiện các phong trào thi đua bằng những công việc cụ thể, thiết thực. Nhất là tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”; xây dựng xã hội số, công dân số và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.