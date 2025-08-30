Ngành Y tế Gia Lai tôn vinh điển hình tiên tiến, khơi dậy khát vọng cống hiến

(GLO)-Sở Y tế Gia Lai tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành Y tế tỉnh Gia Lai lần thứ I (2025 - 2030), tôn vinh, khen thưởng 42 tập thể, 200 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Y tế khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: M.H

Theo Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng, giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua yêu nước trong ngành được triển khai rộng khắp, gắn với phát triển mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở, nhiệm vụ chuyên môn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Nổi bật là các cơ sở y tế đã thực hiện hơn 10 triệu lượt khám bệnh, hàng trăm nghìn ca điều trị nội trú, triển khai nhiều kỹ thuật mới, hiện đại ở tuyến tỉnh và huyện.

Đặc biệt, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai như can thiệp tim mạch, phẫu thuật thần kinh - cột sống, chấn thương bỏng, ngoại tiêu hóa, điều trị hiếm muộn bằng thụ tinh nhân tạo… Công tác phục hồi chức năng, kết hợp y học cổ truyền, chăm sóc người khuyết tật tại cộng đồng cũng được đẩy mạnh.

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: M.H

Công tác dự phòng, kiểm soát dịch bệnh đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là thành công trong phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Cùng với chuyên môn, ngành chú trọng xây dựng y đức, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát động phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Mô hình bệnh viện “xanh - sạch - đẹp”, giảm rác thải nhựa, cơ chế tiếp nhận phản hồi của người bệnh đã được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc.

Trong nghiên cứu khoa học, hàng chục đề tài cấp tỉnh, cấp cơ sở được ứng dụng hiệu quả. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số đạt nhiều kết quả, nổi bật là hoàn thành bệnh án điện tử mức cơ bản tại các cơ sở y tế khu vực Gia Lai Đông và đang tiếp tục triển khai tại Gia Lai Tây, dự kiến hoàn thành trong tháng 9-2025. Hệ thống Telehealth giúp người dân được kết nối trực tiếp với các chuyên gia tuyến trên, giảm tải bệnh viện lớn, tiết kiệm chi phí.

Trong 5 năm qua, hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân trong ngành Y tế tỉnh đã được khen thưởng. Nhiều tấm gương thầy thuốc, cán bộ y tế tận tụy, hy sinh thầm lặng để bảo vệ sức khỏe nhân dân được xã hội ghi nhận, trở thành động lực lan tỏa rộng rãi.

Thầy thuốc Ưu tú - bác sĩ chuyên khoa II Phạm Văn Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, chia sẻ về những thành tựu trong phát triển chuyên môn sâu điều trị nhi khoa, giảm tỷ lệ chuyển tuyến. Ảnh: M.H

Tại Hội nghị, Sở Y tế phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030, tập trung đổi mới nội dung, hình thức gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Trọng tâm là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ y tế có đạo đức, trình độ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ nhân viên y tế có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn cao…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chúc mừng và biểu dương những kết quả ngành Y tế tỉnh đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, giai đoạn 2025 - 2030 đặt ra nhiều yêu cầu nặng nề, đòi hỏi toàn ngành phải đổi mới mạnh mẽ, kiên trì khát vọng cống hiến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: M.H

Đồng chí Lâm Hải Giang đề nghị ngành Y tế tập trung tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, lấy người dân làm trung tâm, củng cố niềm tin của nhân dân với hệ thống y tế.



Tăng cường y tế dự phòng, quản lý dịch bệnh chủ động, không để dịch lớn xảy ra; bảo đảm an toàn thực phẩm; chăm sóc tốt sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, hoàn thiện bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe toàn dân, ứng dụng công nghệ để hiện đại hóa hệ thống y tế, tạo thuận lợi và minh bạch cho người dân.

Phát triển nguồn nhân lực y tế, gắn đào tạo với nâng cao y đức, trách nhiệm và sự tận tâm với người bệnh.

Phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, khơi dậy ý chí và khát vọng để mỗi cán bộ, nhân viên y tế đều trở thành tấm gương điển hình…