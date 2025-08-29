Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà các gia đình chính sách

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 28-8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh và gia đình có công tiêu biểu tại các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Quang, Bình Khê.

Tại các gia đình đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ân cần thăm hỏi sức khỏe và tình hình đời sống gia đình thương binh Văn Hùng Tiến ở thôn Thượng Sơn, xã Bình Khê. Ảnh: Hồng Thương

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các thương binh, bệnh binh, gia đình có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; vận động người thân và người dân trên địa bàn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho thương binh Lê Thanh Sơn ở thôn Định Xuân, xã Vĩnh Quang. Ảnh: Hồng Thương

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tổ chức những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống gia đình chính sách.