Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà các gia đình chính sách

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 28-8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh và gia đình có công tiêu biểu tại các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Quang, Bình Khê.

Tại các gia đình đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

pho-bi-thu-tinh-uy-nguyen-ngoc-luong-an-can-tham-hoi-suc-khoe-va-tinh-hinh-doi-song-gia-dinh-thuong-binh-van-hung-tien-o-thon-thuong-son-xa-binh-khe-anh-hong-thuong.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ân cần thăm hỏi sức khỏe và tình hình đời sống gia đình thương binh Văn Hùng Tiến ở thôn Thượng Sơn, xã Bình Khê. Ảnh: Hồng Thương

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các thương binh, bệnh binh, gia đình có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; vận động người thân và người dân trên địa bàn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

pho-bi-thu-tinh-uy-nguyen-ngoc-luong-tham-tang-qua-cho-thuong-binh-le-thanh-son-o-thon-dinh-xuan-xa-vinh-quang-anh-hong-thuong.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho thương binh Lê Thanh Sơn ở thôn Định Xuân, xã Vĩnh Quang. Ảnh: Hồng Thương

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tổ chức những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống gia đình chính sách.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho thương binh Hoàng Xuân Hảo (phường An Nhơn Nam).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở khu vực phía Đông tỉnh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), chiều 22-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đến thăm, tặng quà gia đình chính sách ở các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành.

Ngành Ngoại vụ Gia Lai tiên phong hội nhập quốc tế

Ngành Ngoại vụ Gia Lai tiên phong hội nhập quốc tế

Tin tức

(GLO)- Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025) là dịp để nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển, đồng thời khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Binh đoàn 15: Điển hình dân vận khéo

Binh đoàn 15: Điển hình dân vận khéo

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trong giai đoạn 2021-2025, Binh đoàn 15 được Bộ Quốc phòng đánh giá cao về phong trào Dân vận khéo. Tiêu biểu là các mô hình “Cặp hộ gắn kết”, công trình “Sao sáng buôn làng” và “Nhà rông văn hóa”, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở và nâng cao đời sống người dân vùng biên giới.

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để cho ý kiến đối với dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

null