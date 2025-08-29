Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Tại các gia đình đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các thương binh, bệnh binh, gia đình có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; vận động người thân và người dân trên địa bàn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tổ chức những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống gia đình chính sách.