Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở khu vực phía Đông tỉnh

Theo đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã đến thăm, tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đối tượng chính sách tiêu biểu trên địa bàn các phường: Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, An Nhơn Đông và xã An Nhơn Tây.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tám (xã An Nhơn Tây). Ảnh: Đức Hải

Tại các gia đình đến thăm, tặng quà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các đối tượng chính sách cùng gia đình.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định: Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tỉnh Gia Lai và lớp người đi sau luôn luôn ghi nhớ, biết ơn những cống hiến, đóng góp vô cùng to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho thương binh

Hoàng Xuân Hảo (phường An Nhơn Nam). Ảnh: Đức Hải

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương mong muốn các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu, gia đình gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh xây dựng quê hương Gia Lai mới phát triển giàu mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thắp hương tưởng nhớ

liệt sĩ Đoàn Sĩ Đức (phường Bình Định). Ảnh: Đức Hải

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã, phường tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa; nhất là chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhằm thể hiện sự tri ân của lớp người đi sau đối với những cống hiến, đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, liệt sĩ trong 2 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, đem lại độc lập, tự do và cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay.