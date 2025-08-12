Sôi động Giải Khiêu vũ thể thao Cúp Dream Dance mở rộng lần thứ XI

(GLO)- Từ ngày 9 đến 10-8, tại Nhà hàng Kalina (132 Lê Duẩn, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Dream Dance tổ chức Giải Khiêu vũ thể thao và các loại hình giải trí Gia Lai mở rộng năm 2025 “Cúp Dream Dance lần thứ XI”.

Sự kiện thu hút hơn 1.100 vận động viên (VĐV) đến từ 41 đoàn thuộc các tỉnh, thành phố có phong trào khiêu vũ mạnh như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Gia Lai tham gia tranh tài.

Các vận động viên tham gia Giải Khiêu vũ thể thao và các loại hình giải trí Gia Lai mở rộng năm 2025 “Cúp Dream Dance lần thứ XI” đủ mọi lứa tuổi. Ảnh: R'Ô HOK

Các VĐV thi đấu ở nhiều nhóm tuổi, từ nhi đồng đến trung niên, với các thể loại đa dạng như: Khiêu vũ thể thao Latin & Standard, Hiphop, Shuffle Dance, Thể dục dưỡng sinh, Dân vũ, Võ nhạc, Zumba.

Dưới ánh đèn rực rỡ cùng âm nhạc sôi động, các VĐV đã thể hiện những màn trình diễn uyển chuyển, quyến rũ, đầy cuốn hút, tạo nên bầu không khí sôi nổi, hào hứng. Đáng chú ý, các tiết mục của nhóm tuổi nhi đồng và thiếu niên gây ấn tượng mạnh với phong cách biểu diễn tự tin, kỹ thuật tốt và trang phục được đầu tư công phu. Mỗi phần thi là một tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc.

Các tiết mục của nhóm tuổi nhi đồng gây ấn tượng với phong cách biểu diễn sôi động. Ảnh: R'Ô HOK

Em Nguyễn Nhật Khang (SN 2014)-Câu lạc bộ Vũ đạo Thể thao giải trí Vũ đoàn Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi), chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em tham gia giải nên rất hào hứng. Trước giải, em chăm chỉ luyện tập và rất mừng khi giành giải nhất nội dung đồng diễn Hiphop”.

Còn bà Nguyễn Thị Linh-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vũ đạo thể thao giải trí Vũ đoàn Ngọc Linh cũng cho biết: Đơn vị tham dự giải với 107 VĐV, thi đấu ở 7 nội dung. Ở giải lần này, các đơn vị tham gia đều có sự đầu tư kỹ lưỡng về chuyên môn, thi đấu nghiêm túc, thể hiện tinh thần giao lưu, học hỏi và đoàn kết. Chúng tôi rất phấn khởi khi đạt đồng giải nhất toàn đoàn.

Ở các nội dung Thể dục dưỡng sinh, Dân vũ, Zumba, lực lượng VĐV trung niên chiếm ưu thế. Họ đến với giải không chỉ để thi đấu mà còn để giao lưu, tăng cường sức khỏe và lan tỏa lối sống tích cực.

Bà Phạm Thị Hương-Câu lạc bộ Khiêu vũ Dân vũ và Dưỡng sinh phường An Phú (tỉnh Gia Lai) cho hay: Giải đấu rất ý nghĩa và bổ ích. Tôi tham gia với tâm thế vui vẻ, giao lưu, giữ gìn sức khỏe. Kết quả, đội chúng tôi giành huy chương vàng nội dung thể dục dưỡng sinh-hạng mục người lớn.

Các vận động viên đã thể hiện những màn trình diễn uyển chuyển, quyến rũ, đầy cuốn hút. Ảnh: R'Ô HOK

Giải đấu năm nay có lượng khán giả vào xem và cổ vũ đông đảo, tạo nên bầu không khí sôi nổi, rộn ràng tiếng vỗ tay và reo hò. Ông Nguyễn Ngọc Lâm (xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) bày tỏ: Tôi đưa con gái đến tham gia thi đấu và rất vui khi thấy khán giả đến cổ vũ đông đảo, không khí giải đấu vô cùng sôi động và hào hứng. Tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều sân chơi bổ ích như thế này để các cháu có cơ hội rèn luyện, thể hiện đam mê và giao lưu học hỏi.

Sau 2 ngày tranh tài, Ban tổ chức đã trao 223 bộ huy chương cho 223 nội dung thi đấu. Đồng thời, giải đồng hạng nhất được trao cho CLB Luân Oanh Dansport và CLB Vũ đạo Thể thao giải trí Vũ đoàn Ngọc Linh. Giải đồng hạng nhì thuộc về CLB Sao Mai Kon Tum, CLB Dream Dance Chư Sê và CLB Shuffle Dance Bảo Thư. CLB Tế Nguyễn và CLB Nghiêm Thúy Shuffle Dance đạt đồng hạng ba.

Theo ông Trần Nam Dũng-Giám đốc Công ty TNHH Dream Dance, Trưởng ban tổ chức giải: Giải Khiêu vũ thể thao và các loại hình giải trí Gia Lai mở rộng năm 2025 “Cúp Dream Dance lần thứ XI” không chỉ là sân chơi nghệ thuật dành cho những người đam mê khiêu vũ thể thao, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào khiêu vũ thể thao trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thông qua giải đấu, Ban tổ chức hướng đến mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng các VĐV năng khiếu, từng bước xây dựng lực lượng VĐV có trình độ chuyên môn tham gia thi đấu tại các giải đấu thành tích cao trong tương lai.

Cũng theo ông Dũng, giải đấu được tổ chức định kỳ hằng năm, đến nay đã dần khẳng định vai trò là một sự kiện thể thao, nghệ thuật uy tín, không ngừng mở rộng về quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn và trở thành sân chơi quen thuộc của cộng đồng yêu thích khiêu vũ thể thao trên cả nước.