Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Gia Lai: 4 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 12-8, ông Phan Thanh Tùng-Phó Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Gia Lai, xác nhận: 2 tập thể và 2 cá nhân của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Hai tập thể được khen thưởng là Nhân dân và cán bộ xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn (nay là xã An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) và Nhân dân, cán bộ xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh (nay là xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai).

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Quang được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình, sáng kiến được phát huy, kịp thời biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Phong trào đã góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

vinh-quang-9809.jpg
Cảnh quan nông thôn xã Vĩnh Quang ngày nay. Ảnh: Trọng Lợi

Tại xã Nhơn Tân, sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, địa phương tiếp tục được chọn xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Trong quá trình thực hiện, xã chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn phân loại rác thải tại nguồn, nâng cao vai trò chủ thể của người dân và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”.

Hai cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm: ông Hồ Đắc Chương-nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai và ông Đoàn Văn Điệp-nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Quang, huyện Tuy Phước (nay là Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai).

Dịp này, Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Nhân dân và cán bộ xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước (nay là xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) vì thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

ntm.jpg
Diện mạo nông thôn mới ở xã Phước Hưng (nay là xã Tuy Phước Bắc) hôm nay. Ảnh: Trọng Lợi

Được biết, xã Phước Hưng được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người đạt gần 67 triệu đồng/năm, xây dựng được mô hình “thôn thông minh” tại thôn Biểu Chánh và hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Phước Hưng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Phước Hưng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước) tiếp tục đăng ký xây dựng xã NTM kiểu mẫu về “cảnh quan môi trường” năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Triển khai 2 dự án giao thông trọng điểm quốc gia với quyết tâm chính trị cao nhất

Gia Lai: Triển khai 2 dự án giao thông trọng điểm quốc gia với quyết tâm chính trị cao nhất

Chính trị

(GLO)- Chiều 5-8, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia tỉnh Gia Lai, chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến một số xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công cách mạng tại Gia Lai

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công cách mạng tại Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Chiều 27-7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại tỉnh Gia Lai.

Công ty 715 tổ chức hoạt động tri ân nhân dịp 27.7

Công ty 715 tổ chức hoạt động tri ân nhân dịp 27.7

Chính trị

(GLO)- Nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Công ty 715 (Binh đoàn 15) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng và thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn đơn vị đứng chân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm hỏi bà Rơ Châm Bop, người có công với cách mạng ở xã Ia Khươl.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng

Tin tức

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-7), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng tiêu biểu tại 7 xã: Chư Păh, Ia Khươl, Đăk Đoa, Kon Gang, Ia Băng, Bờ Ngoong và Kdang.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho thương binh Hoàng Xuân Hảo (phường An Nhơn Nam).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở khu vực phía Đông tỉnh

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), chiều 22-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đến thăm, tặng quà gia đình chính sách ở các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành.

null