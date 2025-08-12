Gia Lai: 4 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Ngày 12-8, ông Phan Thanh Tùng-Phó Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Gia Lai, xác nhận: 2 tập thể và 2 cá nhân của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Hai tập thể được khen thưởng là Nhân dân và cán bộ xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn (nay là xã An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) và Nhân dân, cán bộ xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh (nay là xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai).

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Quang được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình, sáng kiến được phát huy, kịp thời biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Phong trào đã góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cảnh quan nông thôn xã Vĩnh Quang ngày nay. Ảnh: Trọng Lợi

Tại xã Nhơn Tân, sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, địa phương tiếp tục được chọn xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Trong quá trình thực hiện, xã chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn phân loại rác thải tại nguồn, nâng cao vai trò chủ thể của người dân và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”.

Hai cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm: ông Hồ Đắc Chương-nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai và ông Đoàn Văn Điệp-nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Quang, huyện Tuy Phước (nay là Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai).

Dịp này, Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Nhân dân và cán bộ xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước (nay là xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) vì thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Diện mạo nông thôn mới ở xã Phước Hưng (nay là xã Tuy Phước Bắc) hôm nay. Ảnh: Trọng Lợi

Được biết, xã Phước Hưng được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người đạt gần 67 triệu đồng/năm, xây dựng được mô hình “thôn thông minh” tại thôn Biểu Chánh và hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường.