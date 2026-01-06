Bà Lê Thị Ngọc Lam giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 6-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Lê Thị Ngọc Lam - Phó Giám đốc Sở Tư pháp được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh khóa I.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Gia Lai tham dự Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Dự Đại hội, về phía Trung ương có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, Hội - Đoàn thể; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; cùng 249 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 668.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh cũng về tham dự Đại hội.

Phong trào phụ nữ phát triển toàn diện

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động Hội giai đoạn 2021-2025, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương trao quà chúc mừng của Hội LHPN Việt Nam cho đại diện Hội LHPN tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; chú trọng củng cố tổ chức Hội, trẻ hóa đội ngũ cán bộ; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong hội viên và cộng đồng.

Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai đồng bộ, gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, phụ nữ.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tặng bức trướng chúc mừng Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Công tác an sinh xã hội được triển khai sâu rộng với nhiều chương trình, hoạt động mang ý nghĩa nhân văn như: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, biển đảo”, “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”.

Toàn tỉnh đã kết nối, đỡ đầu 1.104 trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí gần 12,4 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới 497 mái ấm, sửa chữa 502 ngôi nhà với tổng kinh phí 17,7 tỷ đồng, góp phần giúp phụ nữ khó khăn ổn định cuộc sống.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Song song với đó, Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi số; hỗ trợ 111.154 lượt phụ nữ vay vốn với tổng dư nợ hơn 7.071 tỷ đồng, giúp 8.272 hộ có phụ nữ thoát nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo các cấp Hội cũng trình bày nhiều tham luận, tập trung làm rõ kết quả nổi bật trong công tác Hội, phong trào phụ nữ, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay ở cơ sở.

Định hướng và khâu đột phá nhiệm kỳ mới

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương thống nhất cao với mục tiêu, chỉ tiêu và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 được nêu trong báo cáo chính trị.

Đồng chí đề nghị các cấp Hội trong tỉnh nhận thức sâu sắc vai trò nòng cốt của tổ chức Hội; bám sát nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh và các định hướng lớn của Trung ương Hội, nhất là Đề án 2415 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” để cụ thể hóa thành nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Đồng thời, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng nhấn mạnh việc tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai hiệu quả phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; chú trọng an sinh xã hội, đặt hội viên, phụ nữ ở vị trí trung tâm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, nhất là phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động Hội; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sinh kế bền vững gắn với đặc thù địa phương; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đại hội tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp Hội cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên; tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, quan tâm tạo điều kiện để phụ nữ học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, nhất là ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, gần dân, sát cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản trị, điều hành và tổ chức hoạt động.

Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Ra mắt Ban chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Hội tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hướng mạnh về cơ sở; đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nhất là ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chủ động tham mưu triển khai hiệu quả công tác bình đẳng giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em; tăng cường đối ngoại nhân dân, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy cũng tin tưởng rằng, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa I sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, cùng các cấp Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tân Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 Lê Thị Ngọc Lam. Ảnh: Đức Thụy

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Hội LHPN tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, bà Lê Thị Ngọc Lam - Phó Giám đốc Sở Tư pháp được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa I.