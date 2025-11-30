Nêu cao tinh thần "3 tiên phong", "5 làm chủ" của phụ nữ Việt Nam

(GLO)- Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính yêu cầu nêu cao "3 tiên phong", "5 làm chủ" của phụ nữ Việt Nam trong triển khai thực hiện Đề án 2415 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2030.

Sáng 30-11, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939), triển khai Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2030” (Đề án 2415) và biểu dương điển hình hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý năm 2025.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội, kết nối trực tuyến đến điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: baochinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Đặng Thị Hồng Hạnh cùng đại diện các sở, ngành.

Tại hội nghị, Chủ tịch LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã thông báo kết quả đạt được của Đề án 939 giai đoạn 2017-2025. Theo đó, qua 8 năm triển khai, Đề án đã hỗ trợ hơn 118.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp (đạt gần 600% so với mục tiêu đề ra).

Cùng với đó, thành lập được 1.666 hợp tác xã và 6.000 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý, có 1.400 phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia quản lý điều hành; 130.000 doanh nghiệp phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ; hơn 2.400 tỷ đồng vốn được kết nối qua ngân hàng, quỹ hỗ trợ, tài chính vi mô.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Kim Hường

Ngoài ra, hơn 230.000 phụ nữ được đào tạo chuyển đổi số và thương mại điện tử; có 187 mô hình tiêu biểu được trao giải cấp trung ương; có trên 1800 cuộc thi và ngày hội phụ nữ khởi nghiệp được tổ chức, thu hút hơn 41.000 ý tưởng khởi nghiệp, sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ với nhiều dự án hiệu quả vươn ra thị trường quốc tế.

Với Đề án 2415, toàn Hội đặt ra mục tiêu trợ giúp pháp lý cho 500.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh về các chính sách hỗ trợ kinh doanh, tín dụng ưu đãi; hỗ trợ tư vấn cho 50.000 doanh nghiệp, hợp tác xã; 100% cán bộ hội chuyên trách được nâng cao kiến thức hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Đồng thời, nâng cao kỹ năng kinh doanh cho 75.000 phụ nữ tham gia khởi nghiệp; phấn đấu tỷ lệ nữ làm giám đốc, chủ doanh nghiệp đạt 35%; đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội LHPN các cấp theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao hiệu quả Đề án 939 trong việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo; thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới, góp phần trực tiếp thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước, vì sự phát triển toàn diện, bền vững của đất nước.

Trong giai đoạn triển khai Đề án 2415, để không gian phát triển mới không có giới hạn cho các chủ thể, đặc biệt là phụ nữ trong khởi nghiệp sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, Thủ tướng đề nghị các cấp Hội Phụ nữ cần phát huy tinh thần "3 tiên phong", "5 làm chủ" của phụ nữ Việt Nam trong khởi nghiệp sáng tạo.

"3 tiên phong" gồm: (1) Tiên phong dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào những lĩnh vực khó, phức tạp, dám vượt qua giới hạn của bản thân mình; (2) Tiên phong đổi mới sáng tạo, tư duy khác biệt, chấp nhận rủi ro; (3) Tiên phong đẩy mạnh hội nhập, kết nối, thích ứng linh hoạt, tuân thủ đạo đức kinh doanh và pháp luật, đóng góp an sinh xã hội.

"5 làm chủ" gồm: (1) Làm chủ tri thức, kỹ năng; (2) Làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; (3) Làm chủ tài chính và các nguồn lực phát triển; (4) Làm chủ trong quản trị thông minh, tối ưu hóa hiệu quả công việc; (5) Làm chủ thị trường, hệ sinh thái khởi nghiệp và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng với truyền thống vẻ vang anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, phụ nữ Việt Nam mãi luôn là biểu tượng của ý chí, đạo đức, tri thức, nghị lực, sự bền bỉ, dẻo dai và sức sáng tạo không ngừng; ngày càng tự tin vững bước tiến vào thương trường, vươn tầm hội nhập và phát triển.

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tặng bằng khen cho 61 tập thể, 84 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 939.

Đồng thời, tặng bằng khen cho 50 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trong năm 2025.