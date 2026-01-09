Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai huy động hơn 101 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện

(GLO)- Sáng 8-1, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dự và chỉ đạo hội nghị.

Sau khi sáp nhập, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai có 25 chi hội với gần 1.960 hội viên và gần 2.570 tình nguyện viên. Các hoạt động nhân đạo được duy trì triển khai thường xuyên và đạt kết quả đáng ghi nhận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Kim Hường

Hội đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho hơn 2.680 lượt bệnh nhân trong tỉnh; thực hiện được 518 chuyến xe cấp cứu 0 đồng; trao tặng 1.127 thẻ BHYT cho những người có hoàn cảnh khó khăn; các chương trình “Hạt gạo tình thương”, “Đồng tiền nhân ái” được duy trì.

Cùng với đó, Hội đã tiếp sức đến trường cho gần 11 ngàn học sinh; trao tặng gần 52.000 phần quà cho đồng bào nghèo; nấu hơn 979.900 suất ăn tình thương; trao tặng gần 11.500 phần quà Tết 2025 cho bệnh nhân nghèo và người nghèo; ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai với tổng trị giá hơn 5,3 tỷ đồng. Tổng giá trị hoạt động thiện nguyện năm 2025 hơn 101 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hơn kết quả hoạt động và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch biểu dương những kết quả đạt được của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trong năm qua.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội cần kết nối chặt chẽ hơn nữa với các sở, ngành để các hoạt động thiện nguyện được triển khai thuận lợi, hiệu quả hơn; phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động liên quan đến bệnh nhân, y tế, bệnh viện; kiểm soát các chuyến xe 0 đồng, cấp nhận diện xe 0 đồng trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh.

Cùng với đó, tổ công tác xã hội ở các bệnh viện cần kết nối chặt chẽ với Hội để hoạt động hỗ trợ bệnh nhân triển khai hiệu quả, kịp thời. Hội cũng cần bảo vệ quyền lợi của các hội viên để họ yên tâm chung tay đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện.

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định ủng hộ 125 triệu đồng cho chương trình Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Kim Hường

Tại hội nghị, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã phát động chương trình Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo Tết Bính Ngọ 2026. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 26-1 đến 12-2-2026, dự kiến trao hơn 8.000 suất quà cho bệnh nhân, trẻ em nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng chương trình, các đơn vị, doanh nghiệp đã trao bảng đăng ký ủng hộ với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Trong đó, các đơn vị ủng hộ cao như: Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai 200 triệu đồng; Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định ủng hộ 125 triệu đồng; Vietinbank Bình Định 100 triệu đồng; Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai 100 triệu đồng...

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức chương trình hoạt động nhân đạo năm 2025. Ảnh: Kim Hường

Dịp này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao tặng bằng tri ân "Tấm lòng vàng" cho các đơn vị có tấm lòng nhân ái ủng hộ kinh phí chương trình Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo Tết Bính Ngọ 2026.

Đồng thời, tặng giấy khen cho 17 tập thể, 89 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức chương trình hoạt động nhân đạo năm 2025.