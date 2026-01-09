Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai huy động hơn 101 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
KIM HƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 8-1, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dự và chỉ đạo hội nghị.

Sau khi sáp nhập, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai có 25 chi hội với gần 1.960 hội viên và gần 2.570 tình nguyện viên. Các hoạt động nhân đạo được duy trì triển khai thường xuyên và đạt kết quả đáng ghi nhận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Kim Hường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Kim Hường

Hội đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho hơn 2.680 lượt bệnh nhân trong tỉnh; thực hiện được 518 chuyến xe cấp cứu 0 đồng; trao tặng 1.127 thẻ BHYT cho những người có hoàn cảnh khó khăn; các chương trình “Hạt gạo tình thương”, “Đồng tiền nhân ái” được duy trì.

Cùng với đó, Hội đã tiếp sức đến trường cho gần 11 ngàn học sinh; trao tặng gần 52.000 phần quà cho đồng bào nghèo; nấu hơn 979.900 suất ăn tình thương; trao tặng gần 11.500 phần quà Tết 2025 cho bệnh nhân nghèo và người nghèo; ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai với tổng trị giá hơn 5,3 tỷ đồng. Tổng giá trị hoạt động thiện nguyện năm 2025 hơn 101 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hơn kết quả hoạt động và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch biểu dương những kết quả đạt được của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trong năm qua.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội cần kết nối chặt chẽ hơn nữa với các sở, ngành để các hoạt động thiện nguyện được triển khai thuận lợi, hiệu quả hơn; phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động liên quan đến bệnh nhân, y tế, bệnh viện; kiểm soát các chuyến xe 0 đồng, cấp nhận diện xe 0 đồng trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh.

Cùng với đó, tổ công tác xã hội ở các bệnh viện cần kết nối chặt chẽ với Hội để hoạt động hỗ trợ bệnh nhân triển khai hiệu quả, kịp thời. Hội cũng cần bảo vệ quyền lợi của các hội viên để họ yên tâm chung tay đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện.

h3.jpg
Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định ủng hộ 125 triệu đồng cho chương trình Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Kim Hường

Tại hội nghị, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã phát động chương trình Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo Tết Bính Ngọ 2026. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 26-1 đến 12-2-2026, dự kiến trao hơn 8.000 suất quà cho bệnh nhân, trẻ em nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng chương trình, các đơn vị, doanh nghiệp đã trao bảng đăng ký ủng hộ với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Trong đó, các đơn vị ủng hộ cao như: Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai 200 triệu đồng; Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định ủng hộ 125 triệu đồng; Vietinbank Bình Định 100 triệu đồng; Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai 100 triệu đồng...

hoi-bao-tro-benh-nhan-ngheo.jpg
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức chương trình hoạt động nhân đạo năm 2025. Ảnh: Kim Hường

Dịp này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao tặng bằng tri ân "Tấm lòng vàng" cho các đơn vị có tấm lòng nhân ái ủng hộ kinh phí chương trình Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo Tết Bính Ngọ 2026.

Đồng thời, tặng giấy khen cho 17 tập thể, 89 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức chương trình hoạt động nhân đạo năm 2025.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đoàn cán bộ tỉnh Salavan (Lào) thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

Đoàn cán bộ tỉnh Salavan thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-1, tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đón tiếp đoàn cán bộ tỉnh Salavan (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đến thăm, chúc Tết nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền năm 2026.

Bàn giao 21 căn nhà do Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ nhân dân xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Bàn giao 21 căn nhà do Bộ CHQS tỉnh Gia Lai hỗ trợ nhân dân xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”

Thời sự

(GLO)- Ngày 4-1, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức bàn giao nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho gia đình bà Lê Thị Hòa (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) và tặng quà cho 20 gia đình khác được Bộ CHQS tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây dựng lại nhà mới và bàn giao trong đợt 1.

Xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm về đích "Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai

Xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm về đích "Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 1-1, hòa trong không khí chào năm mới, tại khu phố Hải Bắc (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm "Chiến dịch Quang Trung", đảm bảo vượt tiến độ xây dựng nhà cho các hộ dân của tỉnh bị sập đổ do bão số 13 và mưa lũ.

Trực tiếp: Chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương”

LIVE Trực tiếp: Chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương”

Thời sự

(GLO)- Hãy cùng nói lời tạm biệt những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2025 để hân hoan chào đón năm 2026 ngập tràn niềm vui, hy vọng và những khát vọng mới trong không khí sôi động của chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề "Thắp lửa trái tim – Kết nối yêu thương”.

Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đồng hành và dẫn dắt nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, văn minh, giàu đẹp

Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đồng hành, dẫn dắt nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, văn minh, giàu đẹp

Thời sự

(GLO)- Sáng 31-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 360.000 cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh.

null