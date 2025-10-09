Trao 31,9 triệu đồng hỗ trợ cháu bé mắc bệnh viêm tủy sống ở xã Ngô Mây

(GLO)- Sáng 9-10, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã trao 31,9 triệu đồng hỗ trợ cháu Nguyễn Phan Hữu Thịnh (6 tháng tuổi, ở thôn Chánh Hữu, xã Ngô Mây) bị mắc bệnh viêm tủy sống.

Trao tiền ủng hộ cho gia đình bệnh nhi Nguyễn Phan Hữu Thịnh. Ảnh: Kim Hường

Căn bệnh viêm tủy sống dẫn đến chân phải của cháu Thịnh bị liệt. Cháu đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. Hồ Chí Minh. Đến nay, Thịnh đã qua 4 đợt điều trị với tổng chi phí gần 80 triệu đồng.

Hoàn cảnh gia đình cháu Thịnh rất khó khăn. Mẹ bị bệnh, đã phẫu thuật cắt 1 quả thận và đang điều trị vì nhiễm trùng; ba làm thợ hồ, thu nhập bấp bênh; trong khi chị gái Thịnh (5 tuổi) cũng thường đau ốm.

Được biết, nguồn hỗ trợ do các nhà hảo tâm ủng hộ qua Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Chi hội Bác Ái Tuy Phước, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh nhằm giúp gia đình có thêm chi phí điều trị bệnh cho Thịnh.