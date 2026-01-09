Tặng hơn 3.000 chiếc áo ấm cho học sinh xã Ia Krêl

(GLO)- Ngày 8-1, UBND xã Ia Krêl (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Thép Nguyên Khang và một số nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Xuân về bản”.

Tại chương trình, các nhà hảo tâm đã trao tặng hơn 3.000 chiếc áo ấm cùng chăn và một số vật phẩm phục vụ đời sống cũng như học tập cho các em học sinh tại xã Ia Krêl. Tổng giá trị quà tặng gần 500 triệu đồng.

Hơn 3.000 chiếc áo ấm đã được trao đến tay học sinh xã Ia Krêl. Ảnh: Văn Hanh

Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quốc Tư, đây là chương trình rất ý nghĩa đối với học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn như xã Ia Krêl.

Những phần quà này là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin, động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.