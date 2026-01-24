Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hội Nữ Doanh nhân Gia Lai lan tỏa “Xuân yêu thương” đến học sinh vùng xa

THẢO KHUY
(GLO)- Ngày 24-1, Hội Nữ Doanh nhân phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai và Công ty CP Cảng Thị Nại tổ chức thăm, tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Đăk Tơ Ver, làng Tuêk, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai.

hoi-nu-doanh-nhan-3.jpg
Ban Tổ chức tặng quà cho các em. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 200 suất quà gồm đồ dùng học tập và tiền mặt cho học sinh, với tổng trị giá 140 triệu đồng.

Dịp này, Công ty CP Cảng Thị Nại còn trao tặng 20 chiếc xe đạp, tổng trị giá 30 triệu đồng, góp phần hỗ trợ các em có thêm điều kiện thuận lợi trong việc đến trường.

hoi-nu-doanh-nhan-2.jpg
Bà Đồng Thị Ánh, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh thăm hỏi, trò chuyện với các em. Ảnh: ĐVCC

Chương trình “Xuân yêu thương” thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm xã hội của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai trong công tác chăm lo an sinh xã hội, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần mang mùa xuân ấm áp đến với trẻ em ở vùng còn nhiều khó khăn.

hoi-nu-doanh-nhan.jpg
Các em nhỏ được nhận quà và xe đạp. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động trao quà, hỗ trợ tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn, Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Hoài Ân, Ân Hảo, Ân Tường, Hoài Đức, Kim Sơn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026 đang đến gần.

