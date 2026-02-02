Tặng quà Tết cho người dân 2 phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông

(GLO)- Chiều 1-2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức chương trình “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” tại phường Quy Nhơn Đông.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao 400 suất quà Tết cho người lao động, ngư dân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025. Mỗi suất quà trị giá 900.000 đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm.

Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tặng quà cho người dân. Ảnh: Nhật Trường

Chương trình “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” do SABECO khởi xướng, với sự đồng hành của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

* Cùng ngày, Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, tặng suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500.000 đồng cho 2 hộ gia đình thuộc diện cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do các đợt bão lũ vừa qua trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam tặng quà cho gia đình ông Mai Dương Uyển (hộ cận nghèo ở phường Quy Nhơn). Ảnh: Nhật Trường

Hoạt động này nằm trong chương trình "PetroVietnam: Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình" do Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam tổ chức.

Tại Gia Lai, Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam sẽ trao hơn 300 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi thiên tai với tổng trị giá 2 tỷ đồng.