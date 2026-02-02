Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tặng quà Tết cho người dân 2 phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC LUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 1-2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức chương trình “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” tại phường Quy Nhơn Đông.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao 400 suất quà Tết cho người lao động, ngư dân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025. Mỗi suất quà trị giá 900.000 đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm.

chuong-trinh-chung-vi-tet-viet-gan-ket-muon-mien-tang-400-suat-qua-cho-cac-ho-dan-gia-lai-7660.jpg
Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tặng quà cho người dân. Ảnh: Nhật Trường

Chương trình “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” do SABECO khởi xướng, với sự đồng hành của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

* Cùng ngày, Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, tặng suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500.000 đồng cho 2 hộ gia đình thuộc diện cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do các đợt bão lũ vừa qua trên địa bàn phường Quy Nhơn.

tap-doan-cong-nghiep-nang-luong-tang-qua-ong-mai-duong-uyen.png
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam tặng quà cho gia đình ông Mai Dương Uyển (hộ cận nghèo ở phường Quy Nhơn). Ảnh: Nhật Trường

Hoạt động này nằm trong chương trình "PetroVietnam: Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình" do Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam tổ chức.

Tại Gia Lai, Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam sẽ trao hơn 300 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi thiên tai với tổng trị giá 2 tỷ đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Từ thiện

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

Hỗ trợ kịp thời trẻ em và gia đình khó khăn sau thiên tai

Hỗ trợ kịp thời trẻ em và gia đình khó khăn sau thiên tai

Từ thiện

(GLO)- Chương trình hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão lũ do Ðại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp triển khai đã kịp thời đến với người dân, góp phần giúp khắc phục khó khăn sau thiên tai, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân văn và tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

null