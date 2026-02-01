Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

Cùng phối hợp tổ chức chương trình còn có các đơn vị: Chi đoàn Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Gia Lai, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động - Công an tỉnh Gia Lai, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và Đoàn Thanh niên xã Ia O.
Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã trao 20 suất quà Tết cho hộ nghèo, trao 40 suất quà và 2 sinh kế cho hộ cận nghèo, 300 phần quà cho thiếu nhi, 2 suất học bổng vượt khó cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 100 áo len người lớn, góp phần giúp người dân đón Tết Nguyên đán ấm áp, đủ đầy hơn.
Bên cạnh các hoạt động chăm lo Tết, dịp này Chi đoàn Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai, Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai, Công ty TNHH Công nghệ Hưng Lợi đã triển khai sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt cho 5 hộ nghèo thuộc làng Kloong; thực hiện công trình “Ánh sáng vùng biên” với việc lắp đặt 10 đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến đường làng Kloong.
Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 58,5 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa và sự đóng góp của các đơn vị phối hợp.
Chương trình “Xuân Tình Nguyện” năm 2026 tại xã biên giới Ia O là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của tuổi trẻ các đơn vị đối với cộng đồng; đồng thời góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân – dân, lan tỏa hình ảnh đẹp của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Một số hình ảnh tại chương trình: