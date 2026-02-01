Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
CHU HẰNG CHU HẰNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 31 và 1-2, Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai phối hợp với Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai, Chi đoàn Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai tổ chức Chương trình “Xuân Tình nguyện” năm 2026, trao quà Tết cho người dân, học sinh làng Kloong, xã Ia O.

Cùng phối hợp tổ chức chương trình còn có các đơn vị: Chi đoàn Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Gia Lai, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động - Công an tỉnh Gia Lai, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và Đoàn Thanh niên xã Ia O.

dsc00286.jpg
Các đơn vị đã trao nhiều suất quà Tết cho người dân. Ảnh: Chu Hằng

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã trao 20 suất quà Tết cho hộ nghèo, trao 40 suất quà và 2 sinh kế cho hộ cận nghèo, 300 phần quà cho thiếu nhi, 2 suất học bổng vượt khó cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 100 áo len người lớn, góp phần giúp người dân đón Tết Nguyên đán ấm áp, đủ đầy hơn.

dsc00125.jpg
Các đơn vị trao tặng công trình “Ánh sáng vùng biên” tại làng Kloong. Ảnh: Chu Hằng

Bên cạnh các hoạt động chăm lo Tết, dịp này Chi đoàn Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai, Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai, Công ty TNHH Công nghệ Hưng Lợi đã triển khai sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt cho 5 hộ nghèo thuộc làng Kloong; thực hiện công trình “Ánh sáng vùng biên” với việc lắp đặt 10 đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến đường làng Kloong.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 58,5 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa và sự đóng góp của các đơn vị phối hợp.

Chương trình “Xuân Tình Nguyện” năm 2026 tại xã biên giới Ia O là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của tuổi trẻ các đơn vị đối với cộng đồng; đồng thời góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân – dân, lan tỏa hình ảnh đẹp của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại chương trình:

dsc00100.jpg
Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến đường làng Kloong. Ảnh: Chu Hằng
dsc00240.jpg
Nhiều tiết mục sôi động đến từ các bạn sinh viên Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai. Ảnh: Chu Hằng
dsc00300.jpg
Các chú bộ đội cùng giao lưu văn nghệ. Ảnh: Chu Hằng
dsc00214.jpg
Chương trình thu hút nhiều em nhỏ, người dân cùng tham gia. Ảnh: Chu Hằng
dsc00348.jpg
Các em nhỏ vô cùng chăm chú theo dõi các tiết mục văn nghệ. Ảnh: Chu Hằng
dsc00266.jpg
Những tiết mục về Tây Nguyên vô cùng thú vị. Ảnh: Chu Hằng
dsc00257.jpg
Ban tổ chức đã trao 2 suất học bổng vượt khó cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Chu Hằng
dsc00252.jpg
Đại diện các đơn vị trao tặng bảng tượng trưng sinh kế, công trình “Ánh sáng vùng biên”. Ảnh: Chu Hằng
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

“Xuân yêu thương” sẻ chia với bệnh nhân nghèo, học sinh vùng khó Tây Gia Lai

“Xuân yêu thương” sẻ chia với bệnh nhân nghèo, học sinh vùng khó Tây Gia Lai

Xã hội

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình “Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo”, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội ý nghĩa tại khu vực phía Tây tỉnh, hướng đến các đối tượng yếu thế, bệnh nhân nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Từ thiện

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

Hỗ trợ kịp thời trẻ em và gia đình khó khăn sau thiên tai

Hỗ trợ kịp thời trẻ em và gia đình khó khăn sau thiên tai

Từ thiện

(GLO)- Chương trình hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão lũ do Ðại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp triển khai đã kịp thời đến với người dân, góp phần giúp khắc phục khó khăn sau thiên tai, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân văn và tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Tặng 100 suất quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hra

Tặng 100 suất quà Tết cho người dân xã Hra

Xã hội

(GLO)- Ngày 13-1, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Co.opmart Quy Nhơn cùng Câu lạc bộ Tennis Bình Minh tổ chức tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hra.

null