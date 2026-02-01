Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

(GLO)- Ngày 31 và 1-2, Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai phối hợp với Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai, Chi đoàn Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai tổ chức Chương trình “Xuân Tình nguyện” năm 2026, trao quà Tết cho người dân, học sinh làng Kloong, xã Ia O.

Cùng phối hợp tổ chức chương trình còn có các đơn vị: Chi đoàn Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Gia Lai, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động - Công an tỉnh Gia Lai, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và Đoàn Thanh niên xã Ia O.

Các đơn vị đã trao nhiều suất quà Tết cho người dân. Ảnh: Chu Hằng

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã trao 20 suất quà Tết cho hộ nghèo, trao 40 suất quà và 2 sinh kế cho hộ cận nghèo, 300 phần quà cho thiếu nhi, 2 suất học bổng vượt khó cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 100 áo len người lớn, góp phần giúp người dân đón Tết Nguyên đán ấm áp, đủ đầy hơn.

Các đơn vị trao tặng công trình “Ánh sáng vùng biên” tại làng Kloong. Ảnh: Chu Hằng

Bên cạnh các hoạt động chăm lo Tết, dịp này Chi đoàn Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai, Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai, Công ty TNHH Công nghệ Hưng Lợi đã triển khai sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt cho 5 hộ nghèo thuộc làng Kloong; thực hiện công trình “Ánh sáng vùng biên” với việc lắp đặt 10 đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến đường làng Kloong.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 58,5 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa và sự đóng góp của các đơn vị phối hợp.

Chương trình “Xuân Tình Nguyện” năm 2026 tại xã biên giới Ia O là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của tuổi trẻ các đơn vị đối với cộng đồng; đồng thời góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân – dân, lan tỏa hình ảnh đẹp của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến đường làng Kloong. Ảnh: Chu Hằng

Nhiều tiết mục sôi động đến từ các bạn sinh viên Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai. Ảnh: Chu Hằng

Các chú bộ đội cùng giao lưu văn nghệ. Ảnh: Chu Hằng

Chương trình thu hút nhiều em nhỏ, người dân cùng tham gia. Ảnh: Chu Hằng

Các em nhỏ vô cùng chăm chú theo dõi các tiết mục văn nghệ. Ảnh: Chu Hằng

Những tiết mục về Tây Nguyên vô cùng thú vị. Ảnh: Chu Hằng

Ban tổ chức đã trao 2 suất học bổng vượt khó cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Chu Hằng