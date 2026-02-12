Xã Mang Yang trao 307 phần quà trong chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Bính Ngọ”

(GLO)- Ngày 12-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Bính Ngọ” năm 2026 nhằm chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 307 phần quà gồm tiền mặt và một số nhu yếu phẩm đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp bà con đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, vui tươi và nghĩa tình.

307 phần quà Tết được trao trực tiếp đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bùi Minh

Được biết, tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 153 triệu đồng; trong đó, gần 110 triệu đồng được huy động từ nguồn xã hội hóa do các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trong và ngoài xã cùng các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay đóng góp. Số kinh phí còn lại được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của địa phương.

Chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”; đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của MTTQ trong việc kết nối, huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho người yếu thế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, để mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân đón Tết.