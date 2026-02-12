Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Xã Mang Yang trao 307 phần quà trong chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Bính Ngọ”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 12-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Bính Ngọ” năm 2026 nhằm chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 307 phần quà gồm tiền mặt và một số nhu yếu phẩm đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp bà con đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, vui tươi và nghĩa tình.

307-phan-qua-da-trao-den-tan-tay-cac-ho-kho-khan.jpg
307 phần quà Tết được trao trực tiếp đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bùi Minh

Được biết, tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 153 triệu đồng; trong đó, gần 110 triệu đồng được huy động từ nguồn xã hội hóa do các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trong và ngoài xã cùng các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay đóng góp. Số kinh phí còn lại được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của địa phương.

Chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”; đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của MTTQ trong việc kết nối, huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho người yếu thế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, để mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân đón Tết.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

Từ thiện

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 2-2, Petrovietnam phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và xã Phù Mỹ Đông tổ chức chương trình “Xuân Gắn kết - Tết Nghĩa tình”, trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo

Từ thiện

(GLO)- Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhưng tại các bệnh viện vẫn còn ánh mắt lo lắng của bệnh nhân nghèo. Hiểu điều này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã triển khai chương trình “Xuân yêu thương”, mang những suất quà Tết ấm tình người gửi tận tay từng người bệnh…

Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

Từ thiện

(GLO)- Ngày 31 và 1-2, Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai phối hợp với Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai, Chi đoàn Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai tổ chức Chương trình “Xuân Tình nguyện” năm 2026, trao quà Tết cho người dân, học sinh làng Kloong, xã Ia O.

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Từ thiện

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

Hỗ trợ kịp thời trẻ em và gia đình khó khăn sau thiên tai

Hỗ trợ kịp thời trẻ em và gia đình khó khăn sau thiên tai

Từ thiện

(GLO)- Chương trình hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão lũ do Ðại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp triển khai đã kịp thời đến với người dân, góp phần giúp khắc phục khó khăn sau thiên tai, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân văn và tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

null