Công ty Cao su Chư Sê tặng quà Tết cho 70 hộ nghèo

(GLO)- Ngày 29-1, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê phối hợp với UBND xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tặng quà Tết cho 70 hộ dân trên địa bàn xã.

Tham dự chương trình có ông Lê Trung Kiên-Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chư Sê cùng đại diện các phòng, ban của xã.

Trao quà Tết cho 70 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trịnh Thắm

Tại chương trình, lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê và UBND xã Chư Sê đã trao 70 phần quà Tết cho 70 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt… do Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê tài trợ.

Chương trình “Tết vì người nghèo” thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và doanh nghiệp đối với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó, góp phần sẻ chia, động viên người dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

null