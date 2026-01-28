Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tặng 330 suất quà Tết cho người mù, người khuyết tật và hộ nghèo

THÚY NGỌ
(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 28-12, Hội người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh, Tổ đình Minh Tịnh và các chùa tại Quy Nhơn tổ chức trao quà Tết cho người mù, người khuyết tật, hộ nghèo và nhân dân làng Nghe (xã Kông Chro).

Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 230 suất quà cho người dân; trong đó, Hội người mù tỉnh trao tặng 32 suất quà, Công an tỉnh trao tặng 198 suất quà. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm.

tang-330-suat-qua-tet-cho-nguoi-mu-nguoi-khuyet-tat-va-ho-ngheo.jpg
Đoàn tặng quà cho người dân tại làng Nghe, xã Kông Chro. Ảnh: Thúy Ngọ

Đây là nguồn động viên, khích lệ ý nghĩa, góp phần giúp các hộ nghèo, người mù, người khuyết tật có thêm động lực, điều kiện để đón Tết Nguyên đán vui tươi, ấm áp.

Chiều cùng ngày, Hội người mù tỉnh tiếp tục phối hợp với Hội Tình thương Pleiku đến thăm và trao tặng 100 suất quà (gồm 300.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 200.000 đồng) cho người mù và người khuyết tật tại các xã Kông Chro, Ya Ma, Chư Krey, SRó và Đăk Song.

Tại các điểm tặng quà, Hội người mù tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người mù, người khuyết tật; chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống và động viên họ cố gắng vượt khó vươn lên hòa nhập cộng đồng.

