Tặng nhà tình thương cho hội viên phụ nữ có 2 con bị bệnh hiểm nghèo ở làng Blang 1

(GLO)- Sáng 4-2, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) tổ chức trao “Nhà tình thương” cho gia đình chị Puih H’Điệp (SN 1988) ở làng Blang 1 - hội viên phụ nữ khó khăn, có 2 con bị bệnh hiểm nghèo.

Căn nhà trao cho gia đình chị Puih H’Điệp được xây dựng kiên cố, có diện tích 70m2, gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và bếp với tổng trị giá 170 triệu đồng.

Trong đó, Ngân hàng BIDV chi nhánh Bến Thành (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ 70 triệu đồng thông qua sự kết nối của Phòng giao dịch BIDV Ia Grai. Phần kinh phí còn lại do gia đình đóng góp và người thân hỗ trợ.

Tại lễ trao nhà, các tổ chức, đoàn thể đã tặng gia đình chị Puih H’Điệp nhu yếu phẩm cùng một số vật dụng sinh hoạt. Ảnh: Minh Châu

Tại buổi lễ trao nhà tình thương, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các Hội đoàn thể đã trao tặng gia đình nhiều nhu yếu phẩm; Hội Liên hiệp phụ nữ xã trao tặng 1 triệu đồng tiền mặt và 1 số vật dụng sinh hoạt.

Gia đình chị Puih H’Điệp thuộc diện hộ nghèo, có 2 con nhỏ bị bệnh hiểm nghèo. Nhiều năm qua, gia đình sinh sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp.

Căn nhà tình thương là món quà ý nghĩa trong mùa xuân mới đối với gia đình chị H’Điệp, qua đó tiếp thêm động lực để chị yên tâm lao động sản xuất, từng bước thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.