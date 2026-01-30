Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Trao “Nhà yêu thương” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn xã Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỒNG LAI ĐỒNG LAI
Trịnh Thắm
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 29-1, Đoàn Thanh niên xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị tài trợ khánh thành và trao tặng công trình “Nhà yêu thương” cho gia đình em Nay Thảo (SN 2022, làng Hăng Ring).

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Sê; Đoàn Thanh niên xã; ông Nguyễn Xuân Thủy-nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê (cũ), cùng đại diện Ban Nhân dân thôn và các đoàn viên, thanh niên địa phương.

z7479462739343-0802a93fd3f4fb27b207d2b0bca95b8a.jpg
Đoàn Thanh niên xã Chư Sê và các đơn vị tài trợ trao “Nhà yêu thương” cho gia đình em Nay Thảo (SN 2022, làng Hăng Ring, xã Chư Sê). Ảnh: Trịnh Thắm

Công trình được khởi công tháng 12-2025, có diện tích 70 m2, gồm: 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh; nền lát gạch men, mái lợp tôn kiên cố đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho gia đình.

Tổng kinh phí xây dựng công trình “Nhà yêu thương” là 100 triệu đồng do Công ty Cổ phần Thiết bị Quang Minh, Quỹ Từ thiện Bông Hồng Nhỏ, Cicon Việt Nam và một số nhà hảo tâm tài trợ. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên xã Chư Sê đã hỗ trợ 25 ngày công lao động để hoàn thiện công trình.

Dịp này, Trung tâm văn phòng phẩm-photocopy Nhân Linh (xã Chư Sê), ông Nguyễn Xuân Thủy-nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê (cũ) cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã trao tặng một số vật dụng thiết yếu giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Clip: Toàn cảnh Lễ khánh thành và bàn giao “Nhà yêu thương” cho gia đình em Nay Thảo (SN 2022, làng Hăng Ring, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Thực hiện: Đồng Lai-Trịnh Thắm
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thêm chuyến đò phục vụ người dân xã đảo Nhơn Châu.

Xã đảo Nhơn Châu có thêm đò phục vụ người dân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng kiểm, đò dân sinh Nhơn Châu 05 do ông Lê Văn Hiền (SN 1952, ở thôn Đông, xã Nhơn Châu) làm chủ đã cơ bản hoàn tất các điều kiện pháp lý và sẵn sàng đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông đường thủy cho xã đảo Nhơn Châu.

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Từ thiện

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

Năm 2026 có 26 ngày nghỉ lễ

Năm 2026 có 26 ngày nghỉ lễ

Tòa soạn-Bạn đọc

Nghị quyết của Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. Như vậy, số ngày nghỉ trong năm 2026 tăng lên, tổng số gần 30 ngày. 

Gia Lai: Trao hơn 1.600 suất quà “Tết Nhân ái” cho hộ nghèo và người dân bị thiệt hại do bão lũ

Gia Lai: Trao hơn 1.600 suất quà “Tết Nhân ái” cho hộ nghèo và người dân bị thiệt hại do bão lũ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 13-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết Nhân ái”, trao tặng hơn 1.600 suất quà cho hộ nghèo và người dân bị thiệt hại do bão lũ khu vực phía Đông tỉnh.

null