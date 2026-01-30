Trao “Nhà yêu thương” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn xã Chư Sê

(GLO)- Ngày 29-1, Đoàn Thanh niên xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị tài trợ khánh thành và trao tặng công trình “Nhà yêu thương” cho gia đình em Nay Thảo (SN 2022, làng Hăng Ring).

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Sê; Đoàn Thanh niên xã; ông Nguyễn Xuân Thủy-nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê (cũ), cùng đại diện Ban Nhân dân thôn và các đoàn viên, thanh niên địa phương.

Đoàn Thanh niên xã Chư Sê và các đơn vị tài trợ trao “Nhà yêu thương” cho gia đình em Nay Thảo (SN 2022, làng Hăng Ring, xã Chư Sê). Ảnh: Trịnh Thắm

Công trình được khởi công tháng 12-2025, có diện tích 70 m2, gồm: 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh; nền lát gạch men, mái lợp tôn kiên cố đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho gia đình.

Tổng kinh phí xây dựng công trình “Nhà yêu thương” là 100 triệu đồng do Công ty Cổ phần Thiết bị Quang Minh, Quỹ Từ thiện Bông Hồng Nhỏ, Cicon Việt Nam và một số nhà hảo tâm tài trợ. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên xã Chư Sê đã hỗ trợ 25 ngày công lao động để hoàn thiện công trình.

Dịp này, Trung tâm văn phòng phẩm-photocopy Nhân Linh (xã Chư Sê), ông Nguyễn Xuân Thủy-nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê (cũ) cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã trao tặng một số vật dụng thiết yếu giúp gia đình ổn định cuộc sống.