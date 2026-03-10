Đã khắc phục các biển báo bị bôi đen trên tuyến đường phục vụ dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- Ngày 9-3, ông Trần Xuân Vương - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hội - cho biết địa phương đã khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu đối với các biển báo hạn chế tải trọng 13 tấn trên tuyến ĐH 21 qua địa bàn xã.

“Tổng cộng có 3 biển báo bị bôi đen đã được khắc phục. Việc nhanh chóng trả lại hiện trạng ban đầu nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường” - ông Vương cho biết thêm.

Biển báo giới hạn tải trọng tại cống hộp trên tuyến ĐH 21 qua địa bàn xã Hòa Hội đã được địa phương khắc phục. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, khoảng ngày 3-3, địa phương phát hiện các biển báo trên lắp đặt tại cống hộp lý trình Km5+015 và cầu dầm lý trình Km5+470 (thuộc địa bàn thôn Hội Vân, xã Hòa Hội) bị bôi đen bằng sơn, gây mất tác dụng cảnh báo giao thông. Trong đó có 1 biển báo còn bị nghiêng vào bụi cây, nghi do bị tác động.

Chính quyền địa phương sau đó giao Công an xã Hòa Hội phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, xử lý vụ việc. Theo cơ quan Công an, đây là lần thứ hai trong một tháng qua, các biển báo trên bị bôi sơn đen trên bề mặt. Lần đầu xảy ra vào trước Tết Nguyên đán, khi đó phòng chuyên môn UBND xã Hòa Hội đã tiến hành khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu.

Biển báo giới hạn tải trọng trên ĐH 21 thời điểm phát hiện bị quét sơn đen trên bề mặt. Ảnh: ĐVCC

Sáng 8-3, đại diện Công an xã Hòa Hội cho biết: Trong đêm 7-3, lực lượng tiến hành tuần tra, mật phục tại các khu vực lắp đặt biển báo, kết quả chưa phát hiện đối tượng hay hoạt động khả nghi. Đơn vị tiếp tục điều tra xác định thủ phạm để xử lý nghiêm, ngăn ngừa vi phạm tái diễn.