Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai bàn giao bò giống cho hộ nghèo

(GLO)- Sáng 10-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền xã Ia Dom bàn giao 1 con bò giống trị giá 10 triệu đồng cho gia đình bà Trịnh Thị Kim Dung ở thôn Cửa Khẩu.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình “Ngân hàng bò” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai triển khai. Con bò được trao tặng do gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hậu (phường Diên Hồng) tài trợ.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai bàn giao con bò giống cho gia đình bà Trịnh Thị Kim Dung ở thôn Cửa Khẩu. Ảnh: CTV

Gia đình bà Dung thuộc diện hộ nghèo, thiếu đất sản xuất. Theo quy định của Chương trình “Ngân hàng bò”, gia đình bà Dung có trách nhiệm chăm sóc bò, khi bò sinh sản, bê con thứ hai sẽ được bàn giao cho địa phương để luân chuyển, hỗ trợ hộ gia đình khác. Gia đình bà Dung được giữ lại bò mẹ để tiếp tục chăn nuôi, phát triển kinh tế.

Chương trình “Ngân hàng bò” được Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai và nhân rộng trên toàn tỉnh góp phần hỗ trợ các hộ nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế.

“Ngân hàng bò” giúp cựu chiến binh thoát nghèo

“Ngân hàng bò” giúp cựu chiến binh thoát nghèo

(GLO)- Với mục tiêu hỗ trợ sinh kế giúp hội viên nghèo, năm 2021, Hội Cựu chiến binh huyện Phú Thiện cũ (tỉnh Gia Lai) đã triển khai “Ngân hàng bò” từ sự đóng góp của cán bộ, hội viên trong toàn Hội.

Gia Lai: Tặng quà cho phụ nữ mù khó khăn, bệnh nhân phong và trẻ em gái khuyết tật

Gia Lai: Tặng quà cho phụ nữ mù khó khăn, bệnh nhân phong và trẻ em gái khuyết tật

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 4-3, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát, CLB Thiện nguyện Quy Nhơn và Công ty An Phú Thịnh trao tặng 30 suất quà trị giá 24 triệu đồng cho 30 hội viên phụ nữ mù có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực phía Đông tỉnh.

Ngư dân tự làm thuyền chữa cháy

Ngư dân Bùi Thanh Mến tự làm thuyền chữa cháy

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Giữa tháng 2 vừa qua, UBND phường Hoài Nhơn Bắc đã tổ chức biểu dương và trao giấy khen cho ông Bùi Thanh Mến (56 tuổi, ở khu phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc). Ông Mến được bà con ngư dân ở đây quý mến gọi là người chuyên dập lửa cho tàu thuyền.

