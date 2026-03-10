Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai bàn giao bò giống cho hộ nghèo

(GLO)- Sáng 10-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền xã Ia Dom bàn giao 1 con bò giống trị giá 10 triệu đồng cho gia đình bà Trịnh Thị Kim Dung ở thôn Cửa Khẩu.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình “Ngân hàng bò” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai triển khai. Con bò được trao tặng do gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hậu (phường Diên Hồng) tài trợ.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai bàn giao con bò giống cho gia đình bà Trịnh Thị Kim Dung ở thôn Cửa Khẩu. Ảnh: CTV

Gia đình bà Dung thuộc diện hộ nghèo, thiếu đất sản xuất. Theo quy định của Chương trình “Ngân hàng bò”, gia đình bà Dung có trách nhiệm chăm sóc bò, khi bò sinh sản, bê con thứ hai sẽ được bàn giao cho địa phương để luân chuyển, hỗ trợ hộ gia đình khác. Gia đình bà Dung được giữ lại bò mẹ để tiếp tục chăn nuôi, phát triển kinh tế.

Chương trình “Ngân hàng bò” được Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai và nhân rộng trên toàn tỉnh góp phần hỗ trợ các hộ nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế.