“Ngân hàng bò” giúp cựu chiến binh thoát nghèo

(GLO)- Với mục tiêu hỗ trợ sinh kế giúp hội viên nghèo, năm 2021, Hội Cựu chiến binh huyện Phú Thiện cũ (tỉnh Gia Lai) đã triển khai “Ngân hàng bò” từ sự đóng góp của cán bộ, hội viên trong toàn Hội.

Mô hình này được duy trì hiệu quả, giúp nhiều hội viên có cơ hội phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mô hình “Ngân hàng bò” được triển khai theo cách các hội viên cựu chiến binh (CCB) nghèo sẽ được nhận bò cái sinh sản để nuôi. Khi bò sinh sản lứa đầu tiên, bê con cứng cáp, bò mẹ sẽ được luân chuyển cho hội viên nghèo khác. Với 11 con bò gây quỹ, mô hình đã hỗ trợ hàng chục hội viên thoát nghèo.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, mô hình “Ngân hàng bò” tiếp tục được duy trì bằng cách phân bổ về các xã mới hợp nhất từ các xã trên địa bàn huyện Phú Thiện (cũ). Trong đó, Hội CCB xã Ia Hiao tiếp nhận 2 con, Hội CCB xã Chư A Thai nhận 3 con và Hội CCB xã Phú Thiện nhận 6 con.

Ngày 1-8, Hội CCB xã Chư A Thai đã bàn giao 3 con bò sinh sản cho hội viên Khay Văn Tòng (thôn Dlâm) trước sự chứng kiến của đông đảo hội viên.

Ông Tòng xúc động bày tỏ: “Cảm ơn các đồng chí, đồng đội đã quan tâm hỗ trợ gia đình tôi. 3 con bò sinh sản với gia đình là tài sản lớn. Gia đình tôi sẽ cố gắng chăm sóc bò thật tốt”.

Tại xã Ia Hiao, 2 con bò sinh sản từ mô hình “Ngân hàng bò” hiện do hội viên CCB Siu Phy (thôn Sô Ma Lơng B) nhận nuôi. Sau hơn 1 năm, đàn bò của gia đình anh đã tăng lên 4 con.

Không chỉ phát triển đàn vật nuôi, lượng phân bò thu được, một phần gia đình anh ủ mục bón cho lúa, mì giúp tăng năng suất cây trồng, một phần phơi khô, bán kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Chị Ksor H’Oa (thôn Sô Ma Lơng B) vui mừng vì đàn bò được hỗ trợ phát triển khỏe mạnh, giúp gia đình chị thoát nghèo. Ảnh: Vũ Chi

Hiện bê con đã khỏe mạnh nên gia đình anh sẵn sàng chuyển giao bò mẹ cho hộ hội viên khác. Chị Ksor H’Oa (vợ anh Phy) chia sẻ: “Không chỉ được hỗ trợ bò sinh sản, cán bộ Hội CCB xã hỗ trợ làm chuồng nuôi, hướng dẫn tiêm phòng đầy đủ, vệ sinh chuồng trại cũng như trồng cỏ, tích trữ rơm khô để chủ động nguồn thức ăn cho đàn bò.

Nhờ vậy, đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh. Gia đình tôi cũng đã thoát nghèo. Hy vọng bò mẹ sau khi được bàn giao cho hội viên khác sẽ tiếp tục được chăm sóc tốt, mở ra cơ hội thoát nghèo cho nhiều hội viên giống như gia đình tôi”.

Theo ông Trương Hồ Công - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội CCB xã Chư A Thai, Hội có 577 hội viên, trong đó hiện còn 5 hội viên thuộc diện nghèo và cận nghèo.

Ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Hội CCB xã đã rà soát, bình xét, kiểm tra thực tế gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn để trao bò sinh sản từ mô hình “Ngân hàng bò” của Hội CCB huyện Phú Thiện (cũ); đồng thời thay đổi phương pháp hỗ trợ. Theo đó, sau khi bò mẹ sinh sản, bê con lứa đầu tiên sẽ thuộc về hộ nuôi, lứa thứ 2 sẽ được bàn giao lại cho Hội để hỗ trợ hội viên khác.

“Với cách làm này, “Ngân hàng bò” của chúng tôi không bị già hóa. Các hội viên được hỗ trợ cũng có thêm động lực trong việc chăm sóc đàn vật nuôi và tăng cơ hội thoát nghèo” - ông Công phân tích.

Tại xã Ia Hiao, Ban Chấp hành Hội CCB xã đã tổ chức họp bình xét nhằm lựa chọn đúng đối tượng thụ hưởng mô hình. Hiện Hội đang xây dựng kế hoạch để tổ chức bàn giao bò cho hội viên nghèo vào tuần tới.

Chủ tịch Hội CCB xã Ia Hiao Siu Thiêm (bìa trái) kiểm tra mô hình chăn nuôi bò sau khi được hỗ trợ tại gia đình hội viên Siu Phi. Ảnh: Vũ Chi

Ông Siu Thiêm - Chủ tịch Hội CCB xã Ia Hiao - cho hay: Việc duy trì mô hình “Ngân hàng bò” sau sáp nhập thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình đồng đội. Khó khăn lớn nhất khi triển khai mô hình là các hội viên nghèo chưa có kinh nghiệm trong chăn nuôi.

Vì vậy, sau khi bàn giao, Hội sẽ định kỳ kiểm tra, tư vấn hội viên kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho đàn vật nuôi, đảm bảo đàn bò phát triển khỏe mạnh, mở ra cơ hội thoát nghèo cho hội viên trong tương lai.