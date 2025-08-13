Phú Thiện khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh, bền vững

(GLO)- Bước vào giai đoạn mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh, bền vững.

Xã Phú Thiện được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Phú Thiện và các xã Ia Sol, Ia Piar và Ia Yeng thuộc huyện Phú Thiện (cũ). Sau sáp nhập, xã có diện tích hơn 262,8 km², dân số gần 50.000 người; Đảng bộ gồm 69 tổ chức cơ sở đảng với 1.462 đảng viên.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Phú Thiện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, giá trị sản phẩm bình quân tăng 7,47%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 52,5 triệu đồng. Xã chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với việc xây dựng 24 cánh đồng lớn (1.200 ha), áp dụng giống lúa mới có năng suất và chất lượng cao như ST24, ST25, tạo tiền đề để nâng tầm thương hiệu “Gạo Phú Thiện” trên thị trường; đưa các giống mía KK3, K95-84 và giống mì HN1, KM94 vào sản xuất.

Xã Phú Thiện quan tâm xây dựng cánh đồng lúa lớn một giống, áp dụng giống mới năng suất, chất lượng cao gắn với tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: Minh Phương

Đáng chú ý, thực hiện Nghị quyết chuyên đề về phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của Huyện ủy Phú Thiện (cũ), xã đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, gắn với đầu tư hạ tầng và thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Theo đó, xã đã hợp tác với Tập đoàn Lộc Trời trong sản xuất lúa; hợp tác với nhà máy đường bao tiêu toàn bộ diện tích mía. Hơn 2.150 ha đất kém hiệu quả cũng được chuyển đổi sang canh tác các loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương như mía, cây ăn quả và chăn nuôi công nghệ cao.

Chăn nuôi phát triển mạnh với 6 dự án quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao; 48 nhà nuôi yến đi vào hoạt động, sản lượng ổn định 12 - 18 kg tổ yến/năm. Diện tích nuôi thủy sản đạt 78,5 ha, sản lượng khoảng 182,8 tấn/năm. Chương trình OCOP được triển khai mạnh mẽ, đã phát triển 31 sản phẩm OCOP đạt 3 sao.

Xã Phú Thiện quan tâm chuyển đổi đất kém hiệu quả sang nhiều loại cây trồng khác, mang lại giá trị kinh tế cao. Ảnh: Minh Phương

Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Trong nhiệm kỳ qua, xã đã xây dựng, sửa chữa 38 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng; ủy thác cho vay gần 214 tỷ đồng giúp hơn 1.500 hộ thoát nghèo, trên 2.000 hộ có điều kiện phát triển kinh tế.

Hạ tầng giao thông, đô thị được nâng cấp, 100% đường trục xã được bê tông hóa. Hiện xã đã hoàn thành 12/19 tiêu chí nông thôn mới, có 8/20 làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh đó, quốc phòng - an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Các lực lượng đã chủ động nắm tình hình, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động chống phá. Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” đạt kết quả bước đầu khi vận động 26 hộ, 101 người dân từ bỏ “Tin lành Đê ga” quay về sinh hoạt tôn giáo hợp pháp.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 212 đảng viên mới; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 84,1%.

Củng cố tổ chức Đảng, tập trung khâu đột phá

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Phú Thiện xác định mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đảm bảo quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số; quyết tâm xây dựng xã Phú Thiện phát triển nhanh, bền vững.

Xã Phú Thiện chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Minh Phương

Xã tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá. 3 nhiệm vụ trọng tâm được coi là trụ cột quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để xã Phú Thiện bứt phá, phát triển nhanh và bền vững.

Đó là, phát triển hạ tầng nông nghiệp gắn với đẩy mạnh sản xuất ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị và mở rộng liên kết sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp địa phương. Ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm, phát triển khu trung tâm xã trở thành động lực tăng trưởng; tạo sức hút đối với các dự án thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến nông sản chủ lực. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với việc bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ xã sẽ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai 4 khâu đột phá. Cụ thể, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp chế biến; phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP của địa phương; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Diện mạo xã Phú Thiện ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Minh Phương

Hướng đến mục tiêu xây dựng Phú Thiện phát triển nhanh, bền vững, trở thành xã phát triển khá, Đảng bộ xã quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, lấy KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính. Đồng thời, chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phục dựng lễ hội truyền thống của người Jrai, Bahnar; khôi phục tín ngưỡng Vua Gió - Pơtao Angin và di chỉ khảo cổ đồ đá cũ Ia Sol…

Cùng với đó, Đảng bộ xã tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động nắm bắt, định hướng dư luận, bảo đảm thống nhất tư tưởng, đồng thuận xã hội; kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; phát triển đảng viên trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số; kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, gắn bó với quần chúng nhân dân. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; bảo đảm đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.