Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Xã An Lương mở lớp “Bình dân học vụ số”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO) - Ngày 6-12, UBND xã An Lương phối hợp với Đoàn Thanh niên xã đã khai giảng lớp “Bình dân học vụ số”, thực hiện mô hình “Máy tính cho tương lai số”.

Theo đó, hơn 200 cán bộ gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể và tổ công nghệ số cộng đồng được tập huấn các nội dung: kỹ năng làm việc trên môi trường mạng và an toàn thông tin; hướng dẫn sử dụng các nền tảng chuyển đổi số cốt lõi như Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh, ứng dụng định danh điện tử VNeID; kỹ năng thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; kỹ năng quản lý, điều hành và tuyên truyền trực tuyến.

xa-an-luong-trien-khai-lop-binh-dan-hoc-vu-so.jpg
Cán bộ thôn tham gia lớp học. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 29 bảng QR tích hợp danh mục thủ tục hành chính và liên kết đến các trang thông tin chính thống nhằm hỗ trợ người dân tra cứu thuận tiện.

Trong khuôn khổ mô hình “Máy tính cho tương lai số”, đơn vị trao tặng 34 bộ máy tính cho 16 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 18 thôn trên địa bàn xã.

xa-an-luong-trien-khai-lop-binh-dan-hoc-vu-so-2.jpg
Trao bảng thông tin QR tích hợp danh mục thủ tục hành chính và liên kết đến các trang thông tin chính thống cho các thôn. Ảnh: ĐVCC
xa-an-luong-trien-khai-lop-binh-dan-hoc-vu-so-1-1403.jpg
Tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

Đời sống

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

Đời sống

(GLO)- Chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo Xuân Bính Ngọ” đang mang niềm vui và sự bảo vệ sức khỏe tới nhiều hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những tấm thẻ nhỏ nhưng chứa đựng giá trị lớn, vừa giảm gánh nặng viện phí, vừa tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.

Vị trí vết nứt trên quả đồi gần khu dân cư tại thôn 4, xã Kbang

Báo động nguy cơ sạt lở tại khu dân cư ven đồi ở xã Kbang

Đời sống

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến người dân tại thôn 4 (xã Kbang, tỉnh Gia Lai) càng lo lắng, nhất là khi vết nứt lớn được phát hiện trên quả đồi ngay phía sau khu dân cư. Đáng ngại hơn, nguy cơ sạt lở càng cao khi bão số 15 đang tiến vào đất liền, dự báo gây mưa lớn trên diện rộng.

Chung mục tiêu vì đời sống hội viên cựu chiến binh

Chung mục tiêu vì đời sống hội viên cựu chiến binh

Đời sống

(GLO)- Từ hỗ trợ hội viên xây dựng mô hình sản xuất, mở rộng sinh kế đến đồng hành trong các chương trình an sinh xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã khẳng định sự gắn kết chặt chẽ thông qua quy chế phối hợp.

Chợ làng Jrai mộc mạc ở Gia Lai, nơi bày bán các sản vật địa phương và món ăn truyền thống, thể hiện bản sắc văn hóa.

Mộc mạc chợ làng Jrai

Đời sống

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, nhiều khu chợ trong làng đồng bào Jrai được duy trì, bày bán từ những món ăn truyền thống đến các sản vật địa phương. Không chỉ giúp người dân tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống, chợ làng còn tạo nên nét văn hóa gắn liền với bản sắc của cộng đồng.

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

Đời sống

(GLO)- Người dân xã Ia Tul vừa trở về sau cuộc di dời khẩn cấp để tránh lũ. Trước cảnh ngổn ngang, xơ xác, chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục đồng hành cùng bà con khắc phục thiệt hại, nhất là hạ tầng, đảm bảo sớm đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường.

null