Xã An Lương mở lớp “Bình dân học vụ số”

(GLO) - Ngày 6-12, UBND xã An Lương phối hợp với Đoàn Thanh niên xã đã khai giảng lớp “Bình dân học vụ số”, thực hiện mô hình “Máy tính cho tương lai số”.

Theo đó, hơn 200 cán bộ gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể và tổ công nghệ số cộng đồng được tập huấn các nội dung: kỹ năng làm việc trên môi trường mạng và an toàn thông tin; hướng dẫn sử dụng các nền tảng chuyển đổi số cốt lõi như Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh, ứng dụng định danh điện tử VNeID; kỹ năng thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; kỹ năng quản lý, điều hành và tuyên truyền trực tuyến.

Cán bộ thôn tham gia lớp học. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 29 bảng QR tích hợp danh mục thủ tục hành chính và liên kết đến các trang thông tin chính thống nhằm hỗ trợ người dân tra cứu thuận tiện.

Trong khuôn khổ mô hình “Máy tính cho tương lai số”, đơn vị trao tặng 34 bộ máy tính cho 16 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 18 thôn trên địa bàn xã.

Trao bảng thông tin QR tích hợp danh mục thủ tục hành chính và liên kết đến các trang thông tin chính thống cho các thôn. Ảnh: ĐVCC