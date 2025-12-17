Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đoàn công tác Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam làm việc tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 17-12, đoàn công tác do Đại tá Phạm Xuân Hưng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Giám đốc Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội nạn Nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai báo cáo tình hình, kết quả triển khai hoạt động của Hội trong thời gian qua, đặc biệt là sau sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

gen-h-z7335170182932-af8e689a64798e24d3003a9272fa932b.jpg
Đại tá Phạm Xuân Hưng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Giám đốc Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Theo đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai được hợp nhất từ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Định (cũ) và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai (cũ).

Sau sáp nhập, toàn tỉnh có 16.079 hội viên. Hiện nay, tổ chức Hội cấp xã đang trong quá trình củng cố, kiện toàn.

Năm 2025, Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền trên 2,6 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và tiền quy ra từ quà tặng trực tiếp.

Thường trực Hội phối hợp với Hội các cấp hỗ trợ 240 triệu đồng xây dựng và sửa chữa nhà cho 5 gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại các xã Chư Sê, Phú Thiện, Ia Grai.

gen-h-z7335170183922-edfa329a1898cdc4866a95ff473465b6.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Cùng với đó, Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh tổ chức 4 đợt xông hơi, tẩy độc cho 93 người; đồng thời duy trì tốt công tác nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho 15 trẻ em là nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật.

Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sinh kế, tặng xe lăn, xe lắc… cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin được Hội quan tâm triển khai, góp phần thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp các gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, bệnh tật.

gen-h-z7335170178041-332f5a9a663a9d51aadc9db8ab49c94b.jpg
Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ sinh kế và tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam bị ảnh hưởng do bão lũ tại Gia Lai. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Phạm Xuân Hưng đánh giá cao những nỗ lực của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội mong muốn Hội tiếp tục tháo gỡ khó khăn, xây dựng, kiện toàn tổ chức và triển khai các hoạt động hiệu quả; đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, kêu gọi sự chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

gen-h-z7335170168492-96cae2734e9f1496c6646c0eebfe7d74.jpg
Đại tá Phạm Xuân Hưng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao quà cho nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Trần Dung

Dịp này, đoàn công tác đã trao kinh phí hỗ trợ sinh kế cho 14 hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại các xã, phường: Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Phù Mỹ Đông, Đề Gi và Tuy Phước (mỗi hộ 10 triệu đồng), giúp các gia đình có thêm điều kiện khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Đoàn cũng trao 10 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin của 2 phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 150 triệu đồng.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

Đời sống

(GLO)- Gia Lai có địa bàn rộng, dân cư phân tán, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 23% với 47 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc sở hữu đời sống văn hóa riêng phong phú. Ðiều này đặt ra yêu cầu phải tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, vừa bảo đảm an sinh vừa củng cố khối đại đoàn kết.

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Chiều 10-12, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cùng đi có Đại tá Phạm Văn Đạt-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Thời sự - Bình luận

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

Đời sống

(GLO)- Xuất phát từ thực tế nhiều người Bahnar tại các làng ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) chưa biết chữ, gặp khó khăn trong giao tiếp và thực hiện thủ tục hành chính, từ tháng 12-2023 đến nay, Công an xã Hra đã khởi xướng và duy trì mô hình lớp học tình thương, thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Tổ tự quản tuần tra để đảm bảo ANTT.

Chung tay bảo vệ cà phê mùa thu hoạch

Đời sống

(GLO)- Mùa cà phê chín rộ ở vùng cao nguyên Gia Lai thường đi kèm nỗi lo mất trộm của người trồng. Để bảo vệ thành quả lao động, người dân và các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm bảo vệ tài sản.

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Đời sống

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

Đời sống

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 10289/TB-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, từ ngày 1-12, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng các phòng giao dịch trong toàn tỉnh đã giảm lãi suất cho vay ở nhiều chương trình tín dụng chính sách.

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

Đời sống

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Đời sống

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Thảo Khuy

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Xã hội

(GLO)- Chiều 4-12, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

Đời sống

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

Đời sống

(GLO)- Chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo Xuân Bính Ngọ” đang mang niềm vui và sự bảo vệ sức khỏe tới nhiều hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những tấm thẻ nhỏ nhưng chứa đựng giá trị lớn, vừa giảm gánh nặng viện phí, vừa tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.

null