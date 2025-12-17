Đoàn công tác Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam làm việc tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 17-12, đoàn công tác do Đại tá Phạm Xuân Hưng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Giám đốc Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội nạn Nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai báo cáo tình hình, kết quả triển khai hoạt động của Hội trong thời gian qua, đặc biệt là sau sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại tá Phạm Xuân Hưng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Giám đốc Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Theo đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai được hợp nhất từ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Định (cũ) và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai (cũ).

Sau sáp nhập, toàn tỉnh có 16.079 hội viên. Hiện nay, tổ chức Hội cấp xã đang trong quá trình củng cố, kiện toàn.

Năm 2025, Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền trên 2,6 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và tiền quy ra từ quà tặng trực tiếp.

Thường trực Hội phối hợp với Hội các cấp hỗ trợ 240 triệu đồng xây dựng và sửa chữa nhà cho 5 gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại các xã Chư Sê, Phú Thiện, Ia Grai.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Cùng với đó, Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh tổ chức 4 đợt xông hơi, tẩy độc cho 93 người; đồng thời duy trì tốt công tác nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho 15 trẻ em là nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật.

Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sinh kế, tặng xe lăn, xe lắc… cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin được Hội quan tâm triển khai, góp phần thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp các gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ sinh kế và tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam bị ảnh hưởng do bão lũ tại Gia Lai. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Phạm Xuân Hưng đánh giá cao những nỗ lực của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội mong muốn Hội tiếp tục tháo gỡ khó khăn, xây dựng, kiện toàn tổ chức và triển khai các hoạt động hiệu quả; đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, kêu gọi sự chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Đại tá Phạm Xuân Hưng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao quà cho nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Trần Dung

Dịp này, đoàn công tác đã trao kinh phí hỗ trợ sinh kế cho 14 hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại các xã, phường: Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Phù Mỹ Đông, Đề Gi và Tuy Phước (mỗi hộ 10 triệu đồng), giúp các gia đình có thêm điều kiện khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Đoàn cũng trao 10 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin của 2 phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 150 triệu đồng.