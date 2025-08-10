Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

(GLO)- Ðã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi chất độc da cam/dioxin rải xuống mảnh đất Việt Nam, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu. Tại Gia Lai, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đang đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho những người mang trên mình di chứng chiến tranh.

Ngay sau khi hợp nhất Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai bắt tay vào tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 64 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961 - 10.8.2025).

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng quà cho nạn nhân da cam/dioxin phường Ayun Pa và xã Al Bá, ngày 6.8. Ảnh: ĐVCC

Trong tuần đầu tháng 8.2025, Hội tổ chức tặng 145 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Với các nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, món quà như một lời động viên, nhắc nhớ về những tình cảm dành cho một bộ phận người yếu thế giữa thời bình.

Ông Đinh Văn Đem (55 tuổi, xã Vĩnh Thịnh), một nạn nhân chất độc da cam/dioxin với 2 chân bại liệt bẩm sinh, đi lại khó khăn, bệnh tật triền miên nhưng vẫn là trụ cột gia đình, nuôi 2 con ăn học. Những năm qua, nhờ vào các chính sách của Đảng và Nhà nước, sự đồng hành của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, ông đã từng bước vượt qua khó khăn. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, ông đầu tư trồng keo lai, nuôi bò lai.

“Đến nay, các con tôi đã trưởng thành, có việc làm ổn định. Năm 2023, nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Vĩnh Thạnh (cũ), Tỉnh Hội, Trung ương Hội và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, gia đình tôi được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây ngôi nhà cấp 4 vững chãi. Đó là nguồn động viên rất lớn giúp tôi có thêm nghị lực sống”, ông Đem chia sẻ.

Ông Đinh Văn Đem (thứ ba từ phải sang) và các nạn nhân chất độc da cam xã Vĩnh Thịnh được nhận quà từ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh ngày 4.8 vừa qua. Ảnh: ĐVCC

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ nạn nhân và người có liên quan khác. Hơn 1.000 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin, các hộ nghèo, người có công, hộ khó khăn đã được trao đi, với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Tháng 5.2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Định đã tổ chức đưa 16 người là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, thương binh, người có công đi điều dưỡng, xông hơi tẩy độc, phục hồi chức năng tại Trung tâm bán trú của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, tháng 4.2025, Tỉnh hội đã tổ chức buổi gặp mặt tri ân các tấm lòng nhân hậu vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tại đây, 15 nhà tài trợ tiêu biểu được tặng bằng tri ân; 22 nạn nhân và 22 người nuôi dưỡng được trao quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) - là món quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, lan tỏa tinh thần “chia sẻ để chữa lành”.

“Chúng tôi xác định công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Bên cạnh việc tặng quà, Hội cũng nỗ lực vận động xây dựng nhà ở, tổ chức điều dưỡng, phục hồi chức năng nhằm giúp các nạn nhân có điều kiện sống tốt hơn, hòa nhập cộng đồng”, ông Phạm Công Phát, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai, cho biết.