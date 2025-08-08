Danh mục
Trao khoản tiền hỗ trợ cho hai anh em mang di chứng da cam tại xã Al Bá

(GLO)- Ngày 6-8, ông Nguyễn Xuân Thủy-Nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với gia đình bà Mai Thị Bích Vân (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đến thăm, trao khoản tiền hỗ trợ cho hai cháu nhỏ tại làng Ser Dơ Mó, xã Al Bá.

Hai cháu Đinh Krớt (SN 2019) và Đ.R. (SN 2025) đều là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3, mắc bệnh vảy cá bẩm sinh. Tuy nhiên, cháu Đ.R. đã không qua khỏi cách đây 3 ngày. Gia đình các em thuộc diện khó khăn, cha mẹ không có công việc ổn định.

z6879760753745-9872e1b46cc9d45104b3f1412a948b9f.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thủy-Nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê (bìa phải) trao 3,6 triệu đồng cho gia đình cháu Đinh Krớt. Ảnh: Đồng Lai

Trong dịp này, đoàn đã trao số tiền 3,6 triệu đồng hỗ trợ 3 tháng đầu tiên (1,2 triệu đồng/tháng).

Được biết, gia đình bà Mai Thị Bích Vân nhận đỡ đầu và tiếp tục hỗ trợ trong 2 năm tới nhằm san sẻ chi phí sinh hoạt, chăm sóc y tế và tiếp thêm động lực để gia đình cháu Đinh Krớt vượt qua giai đoạn gian khó.

