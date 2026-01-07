Hội Chữ thập đỏ Gia Lai kêu gọi ủng hộ chương trình “Tết Nhân ái” năm 2026

(GLO) - Ngày 5-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai có thư ngỏ gửi các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân về việc vận động ủng hộ “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 giúp người nghèo, yếu thế có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Hưởng ứng chương trình “Tết Nhân ái” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại Kế hoạch số 341/KH-TƯHCTĐ ngày 12-12-2025 và Công văn số 8833/UBND-KGVX ngày 31-12-2025 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tổ chức “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai kêu gọi các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp, hỗ trợ cho “Tết Nhân ái” góp phần mang lại niềm vui cho những mảnh đời còn khó khăn, bất hạnh trên địa bàn tỉnh.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai kêu gọi ủng hộ chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 nhằm giúp người nghèo, yếu thế có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết. Ảnh: CTV

Các nhà hảo tâm có thể hỗ trợ bằng hình thức trực tiếp đến trao quà cho người hưởng lợi thông qua sự giới thiệu và tổ chức của Hội Chữ thập đỏ tỉnh hoặc gửi sự tài trợ, hỗ trợ đến Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh (số 374, đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn); Email: rcgialai2025@gmail.com; điện thoại 0256.3821664, 0913.421526.

Ngoài hỗ trợ trực tiếp, mọi người có thể chuyển khoản tiền hỗ trợ qua các số tài khoản thiện nguyện sau: Tên tài khoản: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai; số tài khoản: 2077 tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Bình Định; số tài khoản: 7720772077 tại Ngân hàng TMCP Vietcombank chi nhánh Bình Định hoặc số tài khoản: 8671818181 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Quy Nhơn; nội dung chuyển khoản: UHTETNHANAI26