Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 20 triệu đồng cho học sinh nghèo tại xã Ia Băng

(GLO)- Chiều 9-3, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương trao 20 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ em Dang (SN 2016, thôn O Đất, xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) có thêm điều kiện điều trị bệnh.

Theo đó, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã trao số tiền đến tận tay ông Hmin - cha em Dang trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương. Ông Hmin đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, nhà tài trợ và chính quyền địa phương và cam kết sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã trao 20 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ em Dang. Ảnh: CTV

Em Dang đang học lớp 4A6, Trường Tiểu học Số 1 Ia Băng. Em bị bệnh viêm phổi/ viêm màng não khiến bị liệt 2 chân. Hiện nay, em Dang đang nằm ở nhà, gia đình hoàn cảnh rất khó khăn, không có đất canh tác, là hộ cận nghèo nên không có điều kiện để chữa bệnh cho con.

Qua kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã hỗ trợ 20 triệu đồng giúp em Dang có thêm điều kiện điều trị bệnh.