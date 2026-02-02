Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 2-2, Petrovietnam phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và xã Phù Mỹ Đông tổ chức chương trình “Xuân Gắn kết - Tết Nghĩa tình”, trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Tại chương trình, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã trao 300 suất quà Tết bằng tiền mặt (2 triệu đồng/suất) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; qua đó, góp phần sẻ chia, giúp bà con đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

Petrovietnam trao bảng tượng trưng tặng 2 tỷ đồng cho 1.000 hộ dân tại Gia Lai. Ảnh: Hải Yến

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Petrovietnam - khẳng định: Với tinh thần “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhiều năm qua, Tập đoàn luôn dành sự quan tâm, nguồn lực để triển khai các chương trình an sinh xã hội trên cả nước, nhất là tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ.

Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng là sự sẻ chia, thể hiện trách nhiệm xã hội và truyền thống “nghĩa tình” của người lao động Petrovietnam.

Dịp này, đoàn còn trao quà cho công nhân viên Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung (Cụm công nghiệp Nhơn Bình); Nhà máy sản xuất phân bón Cà Mau - cơ sở Bình Định thuộc Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Khu công nghiệp Long Mỹ).

Đoàn trao quà cho công nhân viên Công ty CP Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Trung ở Cụm công nghiệp Nhơn Bình. Ảnh: Hải Yến

Được biết, dịp Tết Bính Ngọ 2026, Petrovietnam và các đơn vị thành viên đã dành 3,975 tỷ đồng để triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng tại Gia Lai.

Riêng chương trình “Petrovietnam: Xuân Gắn kết - Tết Nghĩa tình” dành cho 1.000 hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025, với tổng trị giá 2 tỷ đồng.