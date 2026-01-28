Trao tặng 300 suất quà Tết trị giá hơn 240 triệu đồng cho người dân phường Quy Nhơn Đông

(GLO)- Sáng 28-1, Heineken Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Co.opmart Quy Nhơn triển khai chương trình Tết nhân ái 2026 với chủ đề “Bivina cùng cộng đồng đón Tết an vui” tại phường Quy Nhơn Đông.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cùng đại diện Heineken Việt Nam trao 300 suất quà Tết cho người dân nghèo, khó khăn, bị ảnh hưởng thiên tai ở phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Kim Hường

Theo đó, tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 300 suất quà Tết, mỗi suất gồm một số đồ dùng thiết yếu và phiếu mua hàng trị giá 800.000 đồng cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, neo đơn, người già yếu, khuyết tật và hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025 trên địa bàn phường.

Người dân tham gia chương trình sử dụng phiếu mua hàng với giá ưu đãi tại quầy hàng Chợ Tết nhân ái, với khoảng 250 mặt hàng của hệ thống Co.opmart Quy Nhơn.

Tổng trị giá quà tặng tại chương trình hơn 240 triệu đồng, do Heineken Việt Nam tài trợ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao bằng tri ân Tấm lòng vàng Nhân đạo cho nhà tài trợ Heineken Việt Nam. Ảnh: Kim Hường

Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động gắn kết cộng đồng như tặng chữ thư pháp; cắt tóc miễn phí; tặng quần áo, giày, dép; chụp hình miễn phí..., mang đến không khí xuân an vui cho người dân phường Quy Nhơn Đông.

Được biết, chương trình “Bivina cùng cộng đồng đón Tết an vui" nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện thiện nguyện thường niên vào dịp Tết do Heineken Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và chính quyền địa phương triển khai trên toàn quốc.

Chương trình được tổ chức tại 21 khu vực, dự kiến hỗ trợ 5.700 người dân với tổng trị giá 7,3 tỷ đồng.