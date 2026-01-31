Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Nhơn Nam nhận đỡ đầu 6 trẻ em mồ côi

(GLO)- Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, ngày 30-1, Hội LHPN phường An Nhơn Nam cùng các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 6 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Hội LHPN phường An Nhơn Nam kết nối đơn vị hảo tâm nhận đỡ đầu em Nguyễn Trọng Hiếu, học sinh mồ côi, thiếu sự chăm sóc đầy đủ từ gia đình. Ảnh: T.K

Các em được nhận đỡ đầu trong đợt này gồm: Nguyễn Trọng Hiếu (10 tuổi), Nguyễn Xuân Đam (11 tuổi), Nguyễn Cẩm Nhung (11 tuổi), Bùi Quỳnh Như (11 tuổi), Nguyễn Ngọc Ý (12 tuổi) và Đoàn Phương Ly (15 tuổi).

Dù thiếu vắng người thân, nhiều em không có nhà ở ổn định hoặc người nhà đau ốm kéo dài, song tất cả đều nỗ lực vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập.

Mỗi em được hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng, góp phần trang trải chi phí sinh hoạt, học tập.

Chi hội Phụ nữ Công an phường An Nhơn Nam nhận đỡ đầu em Bùi Quỳnh Như và em Nguyễn Ngọc Ý. Ảnh: T.K

Tính đến nay, toàn phường An Nhơn Nam có 8 trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn được các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu thông qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Sự chung tay của các nhà hảo tâm không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, trở thành điểm tựa yêu thương giúp các em vượt qua mất mát, tiếp tục đến trường và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.