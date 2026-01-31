Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Nhơn Nam nhận đỡ đầu 6 trẻ em mồ côi

Các em được nhận đỡ đầu trong đợt này gồm: Nguyễn Trọng Hiếu (10 tuổi), Nguyễn Xuân Đam (11 tuổi), Nguyễn Cẩm Nhung (11 tuổi), Bùi Quỳnh Như (11 tuổi), Nguyễn Ngọc Ý (12 tuổi) và Đoàn Phương Ly (15 tuổi).
Dù thiếu vắng người thân, nhiều em không có nhà ở ổn định hoặc người nhà đau ốm kéo dài, song tất cả đều nỗ lực vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập.
Mỗi em được hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng, góp phần trang trải chi phí sinh hoạt, học tập.
Tính đến nay, toàn phường An Nhơn Nam có 8 trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn được các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu thông qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.
Sự chung tay của các nhà hảo tâm không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, trở thành điểm tựa yêu thương giúp các em vượt qua mất mát, tiếp tục đến trường và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.