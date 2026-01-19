Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Yêu thương những mầm non

DƯƠNG LINH
(GLO)- Mới thành lập cuối tháng 11-2025, Câu lạc bộ Tuổi trẻ Quy Nhơn (thuộc Hội LHTN Việt Nam phường Quy Nhơn) với hơn 60 thành viên đã tích cực triển khai các hoạt động ý nghĩa (kèm học tại nhà, kết nối, đỡ đầu trẻ em khó khăn…), góp phần hỗ trợ những mầm non còn nhiều thiệt thòi.

Sau thời gian đầu rà soát nhu cầu và trao đổi với các cơ quan đoàn thể, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và gia đình học sinh, từ giữa tháng 12-2025, Câu lạc bộ Tuổi trẻ Quy Nhơn bắt đầu triển khai mô hình đến tận nhà kèm học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trường hợp đầu tiên được hỗ trợ là hai anh em Nguyễn Anh Vũ (8 tuổi) và Nguyễn Ánh Linh (7 tuổi), cùng học tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn). Ba mẹ Vũ bị khiếm thính, không thể kèm cặp con học tập.

Ngay khi biết hoàn cảnh trên, Câu lạc bộ đã thống nhất: Thay vì nghỉ ngơi sau một ngày học tập, lao động năng suất, vào buổi tối, một số thành viên sẽ đều đặn 6 buổi/tuần đến tận nhà hỗ trợ các em ôn tập kiến thức đã học trên lớp và chuẩn bị bài cho ngày hôm sau.

Trần Quang Vân (SN 2006, sinh viên lớp Sư phạm Lịch sử - Địa lý K47, Trường Đại học Quy Nhơn) là thành viên gắn bó với việc dạy hai anh em Vũ - Linh từ những buổi đầu. Vân chia sẻ, điều khó nhất không phải là kiến thức, mà là sự kiên nhẫn và thấu hiểu.

“Mỗi buổi dạy, tôi cố gắng nói chậm, giảng lại những phần các em chưa nắm, đồng thời động viên để các em không mặc cảm. Chỉ cần thấy các em tiến bộ từng chút, tôi và các bạn đã rất vui và thêm quyết tâm sẽ tiếp tục đồng hành để hai anh em theo kịp chương trình trên lớp, không bỏ học giữa chừng” - Vân nói.

Về phía trẻ, sự xuất hiện của “những anh chị lớn” là niềm vui và nguồn động lực để các em vượt qua khó khăn. Vừa chăm chỉ làm từng phép toán cộng, trừ, Linh vừa ngây thơ nói: “Trước đây em hay sợ học vì không hiểu bài, ở nhà cũng không có ai chỉ. Từ khi được các anh chị đến dạy, em hiểu bài hơn và tự tin hơn”.

yeu-thuong-nhung-mam-non-1.jpg
Nhờ anh Vân giảng bài, Linh đã thực hiện các phép toán tự tin hơn. Ảnh: D.L

Bên cạnh việc kèm học, Câu lạc bộ Tuổi trẻ Quy Nhơn còn kết nối, vận động hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho trẻ; phối hợp với Câu lạc bộ Hành trình trẻ, Chi đoàn Trường Mầm non Quy Nhơn và Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn nhận hỗ trợ thường xuyên cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/em/tháng. Ngoài số tiền trên, các em còn được hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập và quà khi ốm đau.

Anh Đỗ Tiến Nghi - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuổi trẻ Quy Nhơn - cho biết: “Việc hỗ trợ được chúng tôi thực hiện trên cơ sở nắm rõ hoàn cảnh từng em, phối hợp với gia đình, nhà trường và các đơn vị liên quan để lựa chọn hình thức phù hợp. Phương châm của Câu lạc bộ là giúp đúng đối tượng, đúng nhu cầu và theo dõi lâu dài, tạo điều kiện để các em ổn định cuộc sống và học tập”.

yeu-thuong-nhung-mam-non-3.jpg
Đại diện Câu lạc bộ cùng Đoàn phường Quy Nhơn trao bảng tượng trưng, trao phí đỡ đầu cho em Nguyễn Huỳnh Gia Bảo (11 tuổi, phường Quy Nhơn; trẻ mồ côi cha, mẹ mắc bệnh ung thư, thu nhập bấp bênh). Ảnh: ĐVCC

Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, ngoài tiếp tục đồng hành cùng trẻ em khó khăn, Câu lạc bộ đang xây dựng kế hoạch tổ chức trao quà Tết, chương trình “Đi chợ đón Xuân” và “Tết ý nghĩa” nhằm hỗ trợ người có công và các trường hợp đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.

Nhận xét về Câu lạc bộ Tuổi trẻ Quy Nhơn, anh Nguyễn Quốc Anh - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Quy Nhơn - cho biết: “Câu lạc bộ là mô hình tập hợp, phát huy được lực lượng thanh niên tại địa bàn dân cư; qua đó tạo sự lan tỏa trong công tác chăm lo an sinh xã hội, nhất là đối với trẻ em và các trường hợp khó khăn trên địa bàn phường”.

