Thêm trải nghiệm cho sinh viên từ các cuộc thi khởi nghiệp

(GLO)- Cuộc thi “Sinh viên QNU với ý tưởng khởi nghiệp” do Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức đã thu hút hơn 100 dự án tham gia, tạo không gian để sinh viên trình bày, thử nghiệm và phát triển các ý tưởng sáng tạo.

Qua cuộc thi, nhiều vấn đề liên quan đến tính ứng dụng và khả năng triển khai của các dự án cũng được đặt ra một cách thực tế.

Hào hứng với sân chơi mới

Từ hơn 100 dự án tham gia cuộc thi, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao 10 giải thưởng, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích. Trong đó, dự án đoạt giải nhất là “Giải pháp xử lý chất thải cho hộ chăn nuôi heo quy mô vừa và nhỏ bằng công nghệ lên men vi sinh” của nhóm sinh viên Khoa Sư phạm được đánh giá cao nhờ xuất phát từ cơ sở khoa học rõ ràng và định hướng ứng dụng cụ thể.

Quá trình thực hành thí nghiệm của nhóm sinh viên Khoa Sư phạm giành giải nhất tại cuộc thi. Ảnh: Hồ Điểm

Sinh viên Phan Thanh Hòa (K47, Khoa Sư phạm) đại diện nhóm cho biết: Sản phẩm được xây dựng trên nền tảng kiến thức trong chương trình đào tạo ngành Sư phạm Sinh học, có liên hệ trực tiếp với giáo trình giảng dạy. Từ lý thuyết trên giảng đường, nhóm đã tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để từng bước hình thành sản phẩm mang tính ứng dụng.

Theo nhóm thực hiện, chế phẩm được sản xuất bằng công nghệ lên men có kiểm soát, giúp chất lượng ổn định. Vi sinh vật sử dụng là các chủng bản địa, hoạt tính sinh học cao; sản phẩm ở dạng bào tử nên dễ bảo quản, phù hợp với điều kiện sử dụng của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Khi sử dụng trực tiếp, mùi hôi được ghi nhận giảm rõ rệt sau thời gian ngắn. Với đặc tính này, hộ chăn nuôi có thể yên tâm sử dụng sản phẩm trong nhiều điều kiện khác nhau.

Tuy nhiên, dự án vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng ở quy mô rộng hơn. Các yếu tố như chi phí triển khai, hiệu quả lâu dài trong nhiều điều kiện chăn nuôi khác nhau hay khả năng nhân rộng mô hình là những câu hỏi chưa thể trả lời trọn vẹn trong khuôn khổ một cuộc thi.

Nhóm sinh viên cũng bày tỏ mong muốn được nhà trường hỗ trợ về thủ tục pháp lý, đăng ký sở hữu trí tuệ để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, đồng thời khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm về giá trị khoa học của kết quả nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giảng viên cố vấn.

Ở hướng tiếp cận khác, dự án đoạt giải nhì “Smart Financial Board Game - Giúp trẻ 6 - 10 tuổi nhận thức tài chính cá nhân” của nhóm sinh viên Khoa Tài chính - ngân hàng & Quản trị kinh doanh lại tập trung vào lĩnh vực giáo dục kỹ năng.

Sinh viên Đặng Hữu Lợi (K48, Khoa Tài chính - ngân hàng & Quản trị kinh doanh) đại diện nhóm chia sẻ: “Thông qua hình thức trò chơi thông minh, nhóm mong muốn giúp trẻ em rèn luyện tư duy tính toán và khả năng suy luận thông qua trải nghiệm chơi - học”. Ý tưởng này phù hợp với xu hướng giáo dục trải nghiệm, đồng thời phản ánh sự quan tâm của sinh viên đến những vấn đề xã hội đang đặt ra.

Dù vậy, hiệu quả của một sản phẩm giáo dục dạng trò chơi phụ thuộc nhiều vào quá trình thử nghiệm thực tế. Việc thiết kế nội dung phù hợp với tâm lý lứa tuổi, bảo đảm tính hấp dẫn và giá trị giáo dục là thách thức không nhỏ.

Từ ý tưởng đến thực tiễn

Một điểm đáng chú ý tại cuộc thi năm nay là nhiều dự án xuất phát trực tiếp từ quá trình học tập trên lớp. Dự án đạt giải ba “BIO-PILL FOR URBAN PLANTS - Giải pháp xanh cho cuộc sống đô thị hiện đại” của nhóm sinh viên Khoa Nông học là một ví dụ.

Cuộc thi “Sinh viên QNU với ý tưởng khởi nghiệp” thu hút hơn 100 dự án tham gia. Ảnh: Hồ Điểm

Đại diện nhóm, sinh viên Đỗ Minh Tú (K46) cho biết ý tưởng hình thành từ môn Thổ nhưỡng khi nhóm có điều kiện tìm hiểu sâu về đất, dinh dưỡng và môi trường sinh trưởng của cây trồng. Từ yêu cầu học phần ban đầu, nhóm đã dành khoảng 10 tháng để nghiên cứu và phát triển ý tưởng “viên sinh học” cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng đô thị.

Quá trình này cho thấy sự nghiêm túc của sinh viên trong việc mở rộng kiến thức lý thuyết thành một đề tài có tính ứng dụng, đồng thời rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và làm việc nhóm.

Tuy nhiên, giống như nhiều dự án khác tại cuộc thi, “BIO-PILL FOR URBAN PLANTS - Giải pháp xanh cho cuộc sống đô thị hiện đại” hiện vẫn dừng ở mức mô hình đề xuất. Hiệu quả thực tế của sản phẩm, chi phí sản xuất, khả năng sử dụng lâu dài cũng như mức độ chấp nhận của người dùng đô thị vẫn cần được kiểm nghiệm.

Nhìn từ thực tế, không phải dự án nào tham gia cuộc thi cũng có thể sớm áp dụng vào đời sống. Phần lớn ý tưởng vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu ban đầu, thiếu điều kiện kiểm chứng trong thực tiễn khi người thực hiện còn hạn chế về nguồn lực, kinh nghiệm và thời gian.

Tuy nhiên, thông qua quá trình xây dựng và bảo vệ dự án, sinh viên có cơ hội rèn luyện tư duy phản biện, đánh giá tính khả thi của ý tưởng và nhận diện rõ hơn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế.