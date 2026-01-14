Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video
Trạm thông tin Sống trẻ Hơi thở Gen Z Balo kiến thức Radar khỏe đẹp Trend Mê xê dịch Quản lý hầu bao Multimedia

Độc đáo quán cà phê ký gửi đồ handmade ở phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO NGỌC BẢO NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Giữa lòng phố núi Gia Lai, có một quán cà phê nhỏ nhưng đặc biệt. Không trang trí cầu kỳ hay bắt trend, nét riêng của Nương Coffee nằm ở sự mộc mạc, gần gũi và một không gian ít gặp ở các quán cà phê. Đó là gian hàng ký gửi phi lợi nhuận dành cho sản phẩm thủ công (handmade).

“Chào các bạn! Mình là Ngô. Mình ở Nương.”

01074.jpg
Lê Thị Ngọc Dung bên gian hàng giới thiệu những sản phẩm thủ công độc đáo. Ảnh: Bảo Ngọc

Rất nhiều khách hàng biết đến Nương Coffee qua đoạn giới thiệu dí dỏm này của cô chủ quán 9X Lê Thị Ngọc Dung, được đăng tải trên tài khoản TikTok “nuong.coffee”.

Ngô cũng chính là biệt danh của Ngọc Dung. Còn tên gọi của quán mang nghĩa “nương tựa lẫn nhau”. Và cũng từ ý nghĩa này mà gian hàng ký gửi đồ thủ công phi lợi nhuận ra đời.

“Mình đam mê đan móc len đã hơn 10 năm nay và cũng từng đem sản phẩm đi ký gửi nhiều nơi. Khi mở quán Nương, mình nghĩ ngay đến việc mở gian hàng ký gửi. Mục tiêu ban đầu là giới thiệu sản phẩm đan móc len của mình, đồng thời lan tỏa đồ handmade ở Pleiku. Cũng mừng là ngay sau khi giới thiệu, nhiều cơ sở thủ công đã liên hệ để trưng bày sản phẩm. Doanh số bán hàng cũng khá”, Ngọc Dung chia sẻ.

Nương Coffee không thu phí ký gửi sản phẩm. Hàng tháng, quán tổng kết số tiền bán hàng và chuyển toàn bộ cho các cơ sở sản xuất. Đổi lại, quán có giá trị cộng thêm về trải nghiệm và bản sắc.

Một tín hiệu vui là sau 2 tháng, gian hàng ký gửi phi lợi nhuận đã thu hút hơn 10 cơ sở trong và ngoài tỉnh gửi sản phẩm tới trưng bày. Trong đó, đáng chú ý có bộ phong bao lì xì “Một vòng mơ” đến từ Dự án Sân chơi Cầu vồng nhằm gây quỹ xây dựng sân chơi cộng đồng cho trẻ em ở vùng khó khăn.

Sản phẩm thủ công ký gửi tại Nương Coffee thu hút đối tượng khách hàng khá đa dạng, từ những bạn trẻ mê đồ handmade độc lạ, tới những người trưởng thành chuộng đồ ăn homemade (nhà làm), và cả du khách nước ngoài.

Khách hàng Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (phường Diên Hồng) chia sẻ, đến Nương Coffee để uống cà phê nhưng bị thu hút bởi gian hàng đồ thủ công của quán. “Tôi biết đến quán sau khi xem clip giới thiệu hài hước của bạn Dung trên TikTok. Tới đây thấy gian hàng thủ công rất thú vị nên tôi mua hai sản phẩm dâu tằm sấy và bơ hạt điều về dùng thử”.

01101.jpg
Nhẫn đọc sách bằng gốm, một trong những sản phẩm thủ công tại Nương Coffee. Ảnh: ĐVCC

Em Nguyễn Ngọc An Thy (phường Pleiku) tỏ ra ngạc nhiên với những chiếc nhẫn đọc sách bằng gốm. “Đây là lần đầu tiên em thấy nhẫn đọc sách, thiết kế cũng lạ. Em mua vài chiếc vừa là để dùng, vừa tặng bạn.” An Thy vui vẻ chia sẻ.

Với những thành công bước đầu, Ngọc Dung có kế hoạch sớm mở rộng gian hàng để tiếp nhận thêm nhiều sản phẩm mới, qua đó làm đa dạng hơn nữa gian hàng ký gửi phi lợi nhuận.

572345736-671881182656468-5065682347453635609-n-2988.jpg
Sản phẩm đan móc len thủ công. Ảnh: NVCC

Cô gái 9X hé lộ: “Hiện đã có một số cơ sở liên hệ để gửi các sản phẩm điêu khắc từ đất sét khô và bonsai mini. Thời gian tới, mình sẽ kết hợp với một số cơ sở ký gửi sản phẩm tại đây để tổ chức workshop trải nghiệm dành cho khách hàng. Đây cũng là dịp để mọi người hiểu thêm về quá trình sản xuất những mặt hàng thủ công. Mình rất vui khi tạo được cầu nối giữa người sản xuất và khách hàng”.

Gian hàng ký gửi phi lợi nhuận của Nương Coffee là cách để một người trẻ góp phần lan tỏa câu chuyện của những người thợ thủ công, đồng thời giúp quán cà phê tự định vị mình như một phần của đời sống cộng đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Gia Lai

Lan tỏa khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Gia Lai

Sống trẻ

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), tại Gia Lai, nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi đã được tổ chức, góp phần tôn vinh truyền thống vẻ vang và lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Lớp học không tường: Cắm trại vui nhộn

Lớp học không tường:Buổi cắm trại vui nhộn!

Lớp học không tường

(GLO)- Lớp học không tường tuần này sẽ cùng tham gia trải nghiệm cắm trại với các bé Trường mầm non Sơn Ca (phường Quy Nhơn Bắc) để rèn luyện những kỹ năng sống như làm việc nhóm, tự phục vụ, giao tiếp và ý thức bảo vệ môi trường một cách tự nhiên thông qua các hoạt động vui nhộn ngoài trời.

Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Gia Lai: Tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 9-1, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Tối 8-1, Ban Chấp hành Đoàn phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. 28 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi được khen thưởng.

Đoàn phường Quy Nhơn kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Đoàn phường Quy Nhơn sôi nổi kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), tối 30-12, Đoàn phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi “Vũ điệu tuổi trẻ - Tỏa sáng đam mê” và tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong công tác tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng”.

Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9-1) và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương các danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024-2025.

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

Mê xê dịch

Phóng tầm mắt giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, một mái nhà chênh vênh tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn Lan trở thành tọa độ sống ảo được săn đón nhất hiện nay. Vị trí đắc địa giúp du khách dễ dàng sở hữu bức ảnh 'chạm mây', biến nơi đây thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những đôi chân cuồng đi.