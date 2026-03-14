Ẩm thực Gia Lai

Ngày hội Ẩm thực Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra từ 27 đến 29-3

NHÃ UYÊN
(GLO)- Theo kế hoạch, Ngày hội Ẩm thực Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Ẩm thực” sẽ được tổ chức từ 27 đến 29-3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Lễ khai mạc Ngày hội dự kiến diễn ra vào tối 27-3 (từ 18 giờ đến 19 giờ) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành với khoảng 150 đại biểu tham dự.

Trước đó, từ 17 giờ đến 19 giờ cùng ngày là chương trình quảng diễn ẩm thực phục vụ người dân và du khách.

Cùng với đó là không gian giới thiệu ẩm thực và sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai và các địa phương, đơn vị sẽ kéo dài từ ngày 27 đến 29-3, với quy mô 51 gian hàng chia làm 5 phân khu.

Các phân khu bao gồm: không gian khu vực ẩm thực trong và ngoài tỉnh, quốc tế (nếu có) có 28 gian hàng; không gian khu vực sản phẩm OCOP của các địa phương trong tỉnh 20 gian hàng; không gian khu vực quảng bá du lịch 2 gian hàng; khu vực Ban Tổ chức, Y tế 1 gian và không gian khu vực bàn ghế ăn uống cho du khách và người dân.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Ngày hội Ẩm thực Gia Lai năm 2026 còn có chương trình văn nghệ, hoạt náo, diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 29-3.

Cơm lam, gà nướng là một trong những đặc sản ẩm thực ở Gia Lai. Ảnh: M.T

Ngày hội do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện. Hoạt động này nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh Gia Lai - điểm đến du lịch, văn hóa, ẩm thực đặc sắc, hấp dẫn tới nhân dân trong nước và du khách quốc tế, góp phần kích cầu du lịch Gia Lai năm 2026; đồng thời, tôn vinh, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị tinh hoa văn hóa ẩm thực của tỉnh.

Đây cũng là cơ hội để các đơn vị kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ ăn uống giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; qua đó, nâng cao chất lượng phục vụ và hoạt động kinh doanh văn hóa ẩm thực.

Năm Du lịch Quốc gia và giá trị ẩm thực đại ngàn

(GLO)- Phở khô Gia Lai cùng những món ăn mang tinh thần “sống xanh” của người Jrai, Bahnar sẽ xuất hiện tại Ngày hội Ẩm thực Gia Lai trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026. Hương vị từ đại ngàn đang sẵn sàng bước ra giới thiệu câu chuyện văn hóa của cao nguyên với du khách.

Đón Giáng sinh qua những workshop trải nghiệm

(GLO)- Dịp Giáng sinh năm nay, bên cạnh các hoạt động vui chơi, mua sắm quen thuộc, còn có workshop trải nghiệm sáng tạo dành cho nhiều lứa tuổi. Không chỉ là một cách tận hưởng mùa lễ hội cuối năm, các workshop Giáng sinh còn là dịp gắn kết gia đình và lưu giữ những kỷ niệm đẹp.

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

(GLO)- Không còn đổ xô mua sắm những bộ cánh đắt đỏ chỉ để mặc một lần rồi cất vào tủ, ngày càng có nhiều bạn trẻ ở Gia Lai lựa chọn dịch vụ thuê trang phục như một giải pháp thông minh, tiết kiệm và hợp thời.

(GLO)- Sau một thời gian "gây sốt", trào lưu Labubu tiếp tục gây bất ngờ khi mới đây, ngày 10/6, một tượng Labubu có kích thước gần bằng người thật vừa được đấu giá 1,08 triệu nhân dân tệ (gần 4 tỷ đồng), lập kỷ lục mới cho loại đồ chơi "túi mù" khi chuyển từ trào lưu sang đồ sưu tầm.