Ngày hội Ẩm thực Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra từ 27 đến 29-3

(GLO)- Theo kế hoạch, Ngày hội Ẩm thực Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Ẩm thực” sẽ được tổ chức từ 27 đến 29-3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Lễ khai mạc Ngày hội dự kiến diễn ra vào tối 27-3 (từ 18 giờ đến 19 giờ) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành với khoảng 150 đại biểu tham dự.

Trước đó, từ 17 giờ đến 19 giờ cùng ngày là chương trình quảng diễn ẩm thực phục vụ người dân và du khách.

Cùng với đó là không gian giới thiệu ẩm thực và sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai và các địa phương, đơn vị sẽ kéo dài từ ngày 27 đến 29-3, với quy mô 51 gian hàng chia làm 5 phân khu.

Các phân khu bao gồm: không gian khu vực ẩm thực trong và ngoài tỉnh, quốc tế (nếu có) có 28 gian hàng; không gian khu vực sản phẩm OCOP của các địa phương trong tỉnh 20 gian hàng; không gian khu vực quảng bá du lịch 2 gian hàng; khu vực Ban Tổ chức, Y tế 1 gian và không gian khu vực bàn ghế ăn uống cho du khách và người dân.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Ngày hội Ẩm thực Gia Lai năm 2026 còn có chương trình văn nghệ, hoạt náo, diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 29-3.

Cơm lam, gà nướng là một trong những đặc sản ẩm thực ở Gia Lai. Ảnh: M.T

Ngày hội do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện. Hoạt động này nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh Gia Lai - điểm đến du lịch, văn hóa, ẩm thực đặc sắc, hấp dẫn tới nhân dân trong nước và du khách quốc tế, góp phần kích cầu du lịch Gia Lai năm 2026; đồng thời, tôn vinh, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị tinh hoa văn hóa ẩm thực của tỉnh.

Đây cũng là cơ hội để các đơn vị kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ ăn uống giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; qua đó, nâng cao chất lượng phục vụ và hoạt động kinh doanh văn hóa ẩm thực.