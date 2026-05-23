“Săn” ốc đá giữa đại ngàn

(GLO)- Những ngày này, tại các xã Kbang, Kông Bơ La, Sơn Lang… lại rộn bước chân người đi “săn” ốc đá. Từ sáng sớm, họ mang theo gùi, men theo những cánh rừng, lội dọc các khe suối để tìm thứ đặc sản của núi rừng.

Ốc đá còn gọi là ốc suối, là loài nhuyễn thể sống bám ở các ghềnh đá, khe suối, có thân hình thon dài, đuôi nhọn, lớp vỏ màu đen sẫm hoặc nâu đen bóng nhẵn.

Loài ốc này chủ yếu ăn rong rêu nên chỉ sinh sống ở những vùng nước sạch, quanh năm nước chảy. Ban ngày, ốc thường bám chặt dưới các phiến đá để tránh nước xiết; đến chiều tối hoặc sau những cơn mưa đầu mùa mới bò ra kiếm ăn.

Người dân ra suối “săn” ốc đá. Ảnh: L.H

Theo người dân địa phương, ốc đá có quanh năm, song từ tháng 3-6 là thời điểm ốc sinh sôi nhiều nhất. Đây cũng là lúc nông nhàn nên nhiều người tranh thủ vào rừng bắt ốc.

Buổi sáng khi trời dịu nắng, anh Đinh Văn Hiết (làng Groi, xã Kông Bơ La) men dọc bờ sông Ba để bắt ốc.

Tay thoăn thoắt lật từng phiến đá phủ rong rêu, anh Hiết cho biết: “Những khu vực nhiều ốc thường nằm sâu trong rừng hoặc các đoạn suối đầu nguồn ít người qua lại.

Anh Đinh Văn Hiết có hơn 20 năm kinh nghiệm săn ốc đá. Ảnh: L.H

Đá trơn, nước lạnh, nhiều chỗ phải cúi sát người xuống sông, suối mới mò được.

Ốc lại bám rất chắc nên muốn bắt phải dùng tay cạy từng con. Mùa cao điểm tháng 5-6, cả buổi sáng, một người khỏe bắt được khoảng 10 kg ốc”.

Vượt hơn 20 km từ nhà vào khu vực thác Hang Dơi (xã Kbang), em Đinh Thị Thịnh (SN 2006, làng Groi, xã Kông Bơ La) theo anh chị đi bắt ốc đá.

Vừa đến suối, cô gái trẻ nhanh tay đeo gùi rồi lội xuống dòng nước lạnh buốt, lần mò dưới các hốc đá.

Thịnh theo bố mẹ đi bắt ốc từ khi mới 9 tuổi. “Bắt được nhiều ốc thì tối về cả nhà có thêm món ngon, còn lại thì đem bán kiếm thêm tiền” - Thịnh bộc bạch.

Em Đinh Thị Thịnh hồ hởi khi “săn” được ốc đá. Ảnh: L.H

Ốc đá còn giúp nhiều gia đình có thêm nguồn thu nhập lúc nông nhàn. Chị Đinh Thị Hợi (làng Đăk Asêl, xã Sơn Lang) chia sẻ: “Vào mùa cao điểm, mình có thể bắt được 10-20 kg ốc/ngày. Thương lái mua tận nơi với giá 10.000 đồng/kg”.

Ốc đá có thân hình thon dài, đuôi nhọn, lớp vỏ màu đen sẫm hoặc nâu đen bóng nhẵn. Ảnh: L.H

Thịt ốc đá dai, giòn, có mùi thơm đặc trưng và trở thành đặc sản được nhiều người ưa thích. Ốc đem về nhà được ngâm nhiều giờ trong nước sạch để nhả hết cát và rong rêu rồi mới chế biến.

Người Bahnar có thể làm nhiều món hấp dẫn như ốc luộc chấm muối lá é, ốc xào sả ớt, nướng than hồng hoặc nấu canh với rau rừng.

Theo người dân địa phương, vài năm gần đây, ốc đá được nhiều quán ăn, nhà hàng tìm mua nên giá trị kinh tế cũng tăng lên. Tuy nhiên, nguồn ốc tự nhiên phụ thuộc nhiều vào môi trường nước sạch và hệ sinh thái rừng đầu nguồn.

“Người già trong làng cho biết: Trước đây, chỉ cần lội vài đoạn suối đã đầy gùi, còn nay phải đi sâu vào rừng đầu nguồn mới còn nhiều ốc. Vì vậy, người dân thường chỉ bắt ốc theo cách truyền thống, không dùng các hình thức tận diệt ốc để giữ nguồn lợi lâu dài” - chị Hợi cho biết thêm.